Pasarela de “corcholatas” en la Cámara de Diputados

La reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados se convirtió en una verdadera pasarela de “corcholatas” de cara a los comicios del 2024. No importó tanto la agenda legislativa, lo más interesante fueron los grupos de apoyo a los aspirantes presidenciales.

Desfilaron por separado los titulares de Gobernación, la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores, además del senador Ricardo Monreal y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña., los cinco fantásticos.

Al principio no hubo porras ni los clásicos gritos de: “Presidente, Presidente”. Y es que, su coordinador Ignacio Mier les pidió ser imparciales y no mostrar su respaldo a ninguno de los aspirantes. Pero después los legisladores morenistas se soltaron el pelo y expresaron su apoyo a cada uno de los postulantes, incluso al final hubo mariachis que llevaron a San Lázaro algunos diputados simpatizantes de Marcelo Ebrard.

El primero en hacer su aparición en el escenario preelectoral fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien hizo un llamado a la unidad en Morena.

Pidió a los legisladores del partido guinda salir a sus distritos e impulsar la 4T con miras al 2024. Dijo que para dar continuidad a la “revolución pacífica” se requiere unidad para derrotar a los opositores conservadores.

“Estamos del lado correcto de la historia, pero ustedes son los pilares fundamentales y esto solamente lo vamos a poder conseguir si lo hacemos en unidad. Aquí este movimiento transformador necesita de todos, no sobra nadie y es unidos como vamos, sin ninguna duda, a vencer la andanada de los conservadores”.

La segunda en desfilar, fue la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum quien hizo un llamado a sus compañeros aspirantes presidenciales de Morena a defenderse de los ataques y calumnias de la oposición. Advirtió que“si calumnian a uno nos defendemos todos”, porque en realidad se ataca al proyecto de gobierno, no a alguno de los aspirantes en especial.

Aseguró que entre los interesados en suceder a López Obrador no hay conflicto alguno, pues cada uno tiene sus simpatizantes. Por cierto, aseguró que ella le va“requetebién”.

“Evidentemente hay quien, habiéndose abierto las propuestas, inclusive por parte del Presidente de la República, es lógico que hay quien apoye a una u otra persona, el tema aquí´ es no violar las leyes electorales, que no lo hemos hecho, y hacerlo en unidad. No generando conflictos internos como diría ustedes ya saben quién, vamos requetebién”.

En tanto el negrito el arroz fue el senador Ricardo Monreal, quien dijo tener mucha desconfianza en su partido para llevar a cabo una sola encuesta para elegir al abanderado de Morena, pidió que, encuestadoras externas realicen varios sondeos, porque él “no se chupa el dedo” y no cree en la buena fe de Morena.

“Si se queda la encuesta única, que yo espero que no, será deificó participar porque si el partido la hace, la canta, la organiza y la sanciona a mí no me da confianza, por eso es que tiene que haber una variante, incluso, puede ser otra encuesta pero que no la levante el partido, sino entes ajenos, profesionales, imparciales, con prestigio, podrían ser tres encuestadoras y dos espejo”.

En el mismo sentido, se manifestó el petista Gerardo Fernández Noroña, dijo que Morena no puede ser juez y parte, además pidió juego limpio sin arrogancias ni sectarismos, que no se le subestime, que no hay golpes bajos entre las corcholatas.

“Así es que compañeras, compañeros, yo sé que cada quien tiene su corazoncito, que siga apoyando pero sin intriga, sin mentiras, sin golpeteos, sin política sucia, sin sectarismo, sin exclusión, yo sierpe seré solidario si tocan alguna compañera aunque se poderte bien culebra conmigo, la derecha sabe bien que les ganamos 2024 no volverán a vencernos en décadas”

Finalmente, el canciller Marcelo Ebrard, quien fue recibido con porras y la canción de “El Rey” por un mariachi, aseguró que a él también le ha ido muy bien en el apoyo a sus aspiraciones, dijo tener muchos amigos entre los legisladores morenistas por lo que está confiado en ser abanderado de Morena en el 2024.

“Tenemos muchas amigas y amigos al interior del grupo parlamentario y nos va muy bien. Yo llevo con AMLO desde antes que existiera Morena, y ahora 25 después años seguimos juntos, se respeta la encuesta que sea abierta y transparente y estamos muy requeté confiados que nos va a ir muy bien”.

Marcelo Ebrard mostró un par de muñequitos de peluche con las figuras de López Obrador y de él mismo, es decir, un “Amlito” y un “carnalito Marcelito”, dijo esperar que la autoridad electoral no lo sancione por mostrar esos muñequitos de trapo.