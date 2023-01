Rector de la UNAM se lavó las manos: AMLO

Notablemente molesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a la brevedad se buscará que la Secretaría de Educación Pública, determine la vallidez del título que fue otorgado a la ministra Yazmín Esquivel, después que la Universidad Nacional Autónoma de México, determinó que plagió su tesis de licenciatura.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario señaló a Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM), de actuar como Poncio Pilatos y lavarse las manos y no dar como se esperaba, una recomendación sobre el documento por lo que insistió que es un asunto de politiquería.

"Según me dicen, lo que están diciendo es hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar sino a la SEP, como Poncio Pilatos, el Rector se lavó las manos pero claro que está metido, hablando en plata porque ya basta de simulación e hipocresías ¿no? pero pronto, no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación, pero no vamos a evadir si tenemos responsabilidad".

Nuevamente puso en tela de juicio la intención de quienes destacaron el plagio y lamentó que la UNAM no haya podido decidir el futuro de Yazmón Esquivel.

"Tenía que hacer una recomendación, si es válido o no el título, bueno vamos a hacer nosotros, se va a analizar, sin duda independientemente del hecho, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería porque de cuándo acá les importan tanto la ética a quienes se han dedicado a robar".

Y es que dijo que si bien ha manifestado que el plagio es corrupción y deshonestidad, enfatizó que sus adversarios hacen lo mismo con actos como "El INE no se toca", o hacer acusaciones sobre el AIFA en su seguridad, o que el Tren Maya vaya a cambiar de color el agua del Caribe entre otros.