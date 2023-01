Senadores reconocen acción de fuerzas armadas para detener a Ovidio Guzmán

Senadores de oposición y de Morena manifestaron su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera, esta mañana en Culiacán, Sinaloa.

Sin embargo los legisladores opositores lamentaron que tenga que venir Joe Biden, presidente de los Estados Unidos a México, para que la administración de Andrés Manuel López Obrador haga su trabajo de combatir al narcotráfico.

La bancada del PAN en un tuit, escribió:

"Nuestro reconocimiento a las fuerzas armadas por la recaptura de #Ovidio Guzmán. Prueba de que este gobierno no detiene a los capos del crimen porque no quiere. Ojalá venga más seguido @POTUS para que se atrapen, y no se abracen a los criminales".

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, coordinador del Grupo Plural, recordó que el gobierno del presidente López Obrador negó tener orden de aprehensión contra el hijo de 'El Chapo' Guzmán y ahora con la visita del presidente Biden se apresuró a recapturar a "El Ratón'.

"Sí las versiones son ciertas, @lopezobrador_ entregará la cabeza de Ovidio Guzman a @POTUS.

Como antes. El @GobiernoMX había negado tener orden de aprehensión en su contra. El mismo Ovidio al que #AMLO liberó ilegalmente".

Álvarez Icaza vaticinó también que a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, le van a 'incendiar' el estado, donde versiones periodísticas revelan que Morena tejió alianzas con el Cártel de Sinaloa.

"Si @rochamoya_ no fue informado previamente del operativo, le van a incendiar el estado donde #Morena (investigaciones periodísticas) tejió alianzas implícitas con el CS. El Ejército falló en Octubre del 2019. Hoy AMLO desdeña a la Marina. Quiere presumir a su principal aliado".

Julen Rementeria, coordinador del PAN, criticó que este gobierno capture y abata delincuentes, cuando el presidente de Estados Unidos viene a México en cuatro días.

"A cuatro días de que inicie la Cumbre de Líderes de Norteamérica, abaten al Neto y hoy recapturan a Ovidio en #Culiacan. Tal parece que el Gobierno de México se pone a capturar delincuentes cada vez que viene el @POTUS a México.

¡Vaya gobierno el que tenemos!".

En tanto la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, dijo que ir se trató de una acción quirúrgica de inteligencia que irá devolviendo la paz y la seguridad al país.