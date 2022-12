Se denunciará si se descubre atentado de Ciro fabricado: AMLO

Ya hay algunos avances en la investigación por atentado al periodista Ciro Gómez Leyva y existe la voluntad que se resuelva, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al insistir que en México no se evita desde el Estado, la permanencia de la libertad de expresión e información.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario mantuvo su planteamiento que el ataque al comunicador pudo venir desde la propia oposición que busca dañar a su gobierno y enfatizó en caso de tener pruebas de ello, se denunciará.

“Cuando plantean lo de Ciro que pudo ser un auto atentado, no porque él se lo haya fabricado sino que alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto, lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas… es sencillamente, lo vamos a denunciar, sea quien sea, no hay privilegios y pueden ir a la ONU, irme a acusar con el Rey de España; ir a Whashington a decirle al Presidente Biden que intervenga porque se afecta la democracia en el país, nunca se había vivido un ambiente de libertades y democracia en México como ahora”.

La Guardia Nacional garantiza protección a los paisanos que nos visitan durante la temporada vacacional. Conferencia matutina https://t.co/CP0HAUI11B — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 20, 2022

Insistió que por parte de las autoridades se mantendrán las investigaciones hasta dar con los responsables y enfatizó, no hay interés de un carpetazo.

“Con este hecho lamentable de Ciro, investigación a fondo, estamos pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero a fondo aunque nos lleve tiempo, sí hay algunos avances pero se está trabajando y hay voluntad por parte de nosotros no queremos que haya carpetazo, que no quede en nosotros vamos a meternos a fondo porque no es un asunto menor o sea quisieron asesinarlo y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país”.

Al reiterar que su administración ya no reprime ni tiene complicidad con nadie por lo que actúa con libertad en la investigación, el Jefe del Ejecutivo Federal negó impunidad ante los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos aunque sí reconoció que se siguen cometiendo delitos que “lleva tiempo” investigar y saber qué sucedió.