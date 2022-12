El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma electoral recién aprobada por la Cámara de Diputados, no contiene nada que vulnere la Constitución, aunque la oposición tiene derecho a impugnar lo que quiera ante el Poder Judicial.

Dijo que será en el mes de febrero cuando el Senado elimine algunos temas como la cláusula de la vida eterna y los “guardaditos” de los partidos. Y que de acuerdo con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación, salvo esos dos asuntos, no hay nada que viole la Constitución.

Lo cierto, es que los opositores no se salieron con la suya con esa frase prepotente y soberbia de que el INE no se toca.

“Si, ya está revisada me comentaban tanto el Secretario de Gobernación como la Consejera Jurídica que no hay nada inconstitucional, desde luego será la autoridad competente en este caso la Suprema Corte es la que va a fallar. Yo estoy muy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el INE, estaban contentísimos los que empezaron a repetir como loros de que el INE no se toca”.

Señaló que la reforma electoral, es solo un avance en el compromiso de hacer más democrático el sistema por ejemplo ahora se evitará la compra de votos. Además, rechazó que el presidente de Estados Unidos esté inconforme con la reforma electoral, como publicó el periódico Reforma eso es de risa, aseguró.

Se le preguntó su opinión sobre el voto en contra del senador Ricardo Monreal a la reforma electoral y si está de acuerdo con las voces que piden su expulsión del partido o que al menos deje el cargo de coordinador de los senadores de Morena, López Obrador dijo que el pueblo pone a cada quien en su lugar por el sentido en el que votan las leyes, pero reiteró que no está de acuerdo con que Ricardo Monreal salga de Morena y que incluso le gustaría que se quedara al frente de la bancada morenista en la Cámara Alta.

“Yo no estoy a favor de las expulsiones- ¿Pero debe seguir siendo el coordinador de los senadores? - pues ellos lo deciden. A mí sí me gustaría que él siguiera, porque si no, nuestros adversarios van a hacer un escándalo. No, no, no, no pasa nada, pero un senador o un diputado tiene que cuidar su recto proceder, haz lo que quieras pero cuando vayas a pedir el voto de nuevo te van a decir: “toma tu champotón”. La verdad nuestro agradecimiento a los que votaron a favor”.

En otros temas, López Obrador dijo que están próximos los trámites para trasladar a México a los paisanos que se encuentran varados en Perú y aprovechó para desear, por adelantado, una feliz navidad a todos.

Y anunció que este próximo mes de enero se empezarán a dispersar los apoyos sociales como las pensiones para adultos mayores con un 25 por ciento de aumento, tal como había prometido.