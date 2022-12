Opositores podrían estar involucrados en ataque a Ciro Gómez Leyva: AMLO

El presidente López Obrador no descartó que grupos opositores a su gobierno hayan planeado el ataque a Ciro Gómez Leyva, o que haya sido una represalia porque el periodista denunció que un capo en Michoacán se pasea y hasta entra a una iglesia con el apoyo de la policía, por lo que pidió no desdeñar ninguna línea de investigación y hasta solicitó a la gente ayudar a la Fiscalía capitalina y presentar información que pudiera llegar al pronto esclarecimiento del caso.

Aclaró que el suyo es un gobierno respetuoso de los derechos humanos, y no es represor de sus críticos, por ello se ha demando que haya una investigación a fondo para saber quiénes y con qué propósitos se ordenó el ataque.

Dijo que, si ese fuera el primer caso, sobre la posibilidad de que los adversarios hubieran tenido que ver en ello, sería un acto de una gran vileza, una bajeza sin precedente para afectar a su administración, pues señaló que hay una campaña para tratar de culparlo a él del atentado contra Ciro Gómez Leyva. Yo les recomendaría no seguir haciendo el ridículo, aseveró.

Es importante el pensamiento, pero más la acción; que hablen los hechos. Conferencia matutina https://t.co/AfHIqvdvvX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 19, 2022

Dijo que esos que ahora piden que se terminen las “mañaneras”, son los mismos que hacen esa campaña para inculparlo de la agresión a dicho comunicador, por lo que defendió sus conferencias de prensa, dijo que garantizan el derecho a la información y para desmentir a quienes de manera sistemática tratan de engañar y manipular la información. El tabasqueño dijo que podría cambiar de horario las mañaneras pero no eliminarlas.

López Obrador reiteró que en la mayoría de los medios de comunicación convencionales no se observa ni objetividad ni profesionalismo, pues ejercen un periodismo de defensa de intereses económicos y políticos. Y otra vez se lanzó contra conocidos comunicadores que llama “voceros del conservadurismo” que apoyaron el fraude electoral de 2006.

El Presidente de la República fue cuestionado también sobre la reforma electoral recién aprobada en la Cámara de Diputados y turnada al Senado con algunas modificaciones, dijo que será en el mes de febrero cuando se eliminen algunos temas como la cláusula de la vida eterna y los “guardaditos “. Sostuvo que, de acuerdo con la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación, salvo eso dos asuntos, no hay nada que viole la Constitución, pero la oposición tiene el derecho de presentar ante la Corte las impugnaciones que consideren pertinentes. Lo cierto, dijo que no se salieron con la suya con esa frase prepotente y soberbia de que el INE no se toca.

Señaló que la reforma electoral, es solo un avance en el compromiso de hacer más democrático el sistema por ejemplo hora se evitará la compra de votos. Además, rechazó que el presidente Joe Biden de Estados Unidos, esté inconforme con la reforma electoral, eso es de risa, aseguró.

Se le preguntó su opinión sobre el voto en contra del senador Ricardo Monreal a la reforma electoral y si está de acuerdo con las voces que piden su expulsión del partido o que al menos deje el cargo de coordinador de los senadores de Morena, López Obrador dijo que el pueblo pone a cada quien en su lugar por el sentido en el que votan las leyes, pero reiteró que no está de acuerdo con que Ricardo Monreal salga de Morena y que incluso le gustaría que se quedara al frente de la bancada morenista en la Cámara Alta.

En otro tema, López Obrador dijo que están próximos los trámites para trasladar a México a los paisanos que se encuentran varados en Perú y aprovecho para desear, por adelantado, una feliz navidad a todos y anuncio que este ms de enero se empezará a dispersar los apoyos sociales como las pensiones para adultos mayores con un 25 por ciento de aumento.

Por su parte, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, anunció que la empresa Ticket Master devolverá el ciento por ciento de los boletos clonados a más de 2 mil personas que resultaron defraudadas en el concierto de Bad Bunny, más un 20 por ciento de indemnización.