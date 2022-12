AMLO propone a Andrea Marván para COFECE

El presidente Andrés Manuel López Obrador, envió al Senado para su ratificación el nombramiento de Andrea Marván Saltiel para cubrir una de tres vacantes en el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El nombramiento es por un periodo de 9 años, que inició el 1 de marzo de 2022.

La propuesta la envió el titular del Ejecutivo Federal después de que hace 9 días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó enviar al Senado en un máximo de 30 días naturales sus propuestas de candidatos a comisionados de la Cofece.

El pleno de la Corte determinó que el presidente López Obrador incurrió en una omisión que ha provocado que la incompleta integración del pleno de la Cofece afecte sus funciones constitucionalmente previstas.

La Corte falló a favor de la controversia constitucional que presentó la Cofece en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Andrea Marván es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un Master Law por la University of Chicago y con un posgrado en American English for Students of Law por la Yale University.

Actualmente es directora ejecutiva de Staff en la Autoridad Investigadora en la Cofece.

Se desempeñó en diversos cargos públicos en esta Comisión, como directora adjunta de Staff en la Autoridad Investigadora, titular adjunta en la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas y titular de la Dirección General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas.

En el escrito enviado a Alejandro Armenta, presidente del Senado, López Obrador afirma que Marván Saltiel cumple con los requisitos que establece el artículo 28 de la Constitución Política.

Cuenta con la trayectoria profesional en el sector económico, que la acredita como “candidata idónea” para integrar el órgano de gobierno de la Cofece, “por lo que estoy cierto que, de contar con la ratificación del Senado de la República, la persona designada desempeñará tan alta encomienda de manera independiente, objetiva e imparcial en beneficio de nuestro país”.