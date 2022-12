Monreal lanza folleto con plan para la reconciliación

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, lanzó folleto sobre su propuesta para reconciliar a México, en el cual explica los temas de este proyecto, que propone inclusión, respeto y soluciones para un futuro próspero.

Parafraseando a Vicente Guerrero, el presidente de la Junta de Coordinación Política, aseveró que: "Sin reconciliación, no hay nación".

En un video mensaje en sus redes sociales Monreal reiteró:

De camino a Hidalgo, improvisamos un comedor en la cajuela, para disfrutar unos tacos. Aprovecho para compartirles el folleto sobre reconciliación, en el cual explico los temas de este proyecto que propone inclusión, respeto y soluciones para un futuro próspero. pic.twitter.com/6EoI4qKfkX — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

"No creo en el encono, no creo en el odio. Soy un hombre que he sido afortunado en mi vida, una buena familia, buenos amigos, buenos ciudadanos he conocido toda mi vida".