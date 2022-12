Aumentará de 172 a 207 el salario mínimo a partir del 1 de enero

A partir del 1 de enero el salario mínimo del país tendrá un incremento del 20%, fue lo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, al calificar el acuerdo logrado este jueves entre gobierno, empresarios y trabajadores como un hecho histórico.

Desde Palacio Nacional, el primer mandatario enfatizó que dicha decisión no afectará de ninguna forma a la inflación registrada en México.

“Que con este incremento no vemos riesgos de que se dispare la inflación además estamos llevando a cabo un plan anti inflacionario que significa destinar un subsidio de más de 300 mil millones de pesos, este año para que no aumente el precio de las gasolinas y el diésel, no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica, no vamos a aumentar los precios del gas y no vamos a aumentar impuestos”.

Y durante la mañanera, sin que se previera, la secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, que detalló que serán 6.4 millones de trabajadores los beneficiados con esta medida.

“Por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y gobierno se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo al 2023 esto significa que a partir del 1 de enero del próximo año el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207, es un incremento de mil 52 pesos al mes… un incremento del 20% en el caso de la zona libre de la frontera norte por lo cual pasará de 260 a 312 pesos al día, un incremento de mil 584 pesos mensuales adicionales”.

Por su parte, el vocero del sector empresarial en la Comisión de Salarios Mínimos, Lorenzo de Jesús Roel, señaló que este incremento significará un esfuerzo, pero ayudará a seguir la recuperación del poder adquisitivo en medio de la crisis inflacionaria.

“Y simplemente decirle que como usted sabe el sector empresarial va a seguir apoyando este proceso de empoderamiento del salario mínimo general con esta meta que desafortunadamente el tema de inflación que sufrimos en México nos complicó la cifra pero seguiremos en ese impulso y sobre todo con esa intención del sector empresarial de con temas de productividad, competitividad podemos seguir avanzando, sé que significa para nuestro sector una importante decisión”.

Se recordó que con los incrementos en la actual administración se ha podido recuperar el poder adquisitivo del salario en 90% comparado con el 2018, se destacó que se buscará haya una recuperación del 100% para finales de este gobierno para dejar atrás una política de contención sostenida.