Exigen papás de Elizabeth detención de chofer de transporte escolar

Exigen familiares de Elizabeth Jiménez, la menor de 12 años desaparecida el pasado 15 de noviembre, la actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para detener al chofer y responsables del transporte escolar donde viajaba su pequeña, debido a que la dejaron en un ligar distinto a su domicilio.

Tras reunirse con la titular de la dependencia local, Ernestina Godoy, César Cabral padre de la pequeña, insistió que mantiene su desconfianza a la autoridad de la ciudad, debido a que comentó, sólo se le dijo que faltan pruebas para actuar contra quienes él señaló como responsables.

“Más que negligencia él es el responsable, él y la encargada de que nuestra niña no esté cono nosotros

- ¿Qué le dice la Fiscal, por qué no están detenidos?

- Me dijo que lo iba a investigar, es más le dije cuando estaba viendo las cámaras, le dije que se estaba viendo cómo está arribando al transporte, vamos y detenlo y me dijo que no, que no porque faltaban pruebas. Hasta este momento esta Fiscalía no nos ha ayudado, queremos pensar que con esta reunión las cosas van a ser diferentes, como les dije y les reitero, no creo en la fiscal pero quiero que me demuestre que estoy equivocado y van a encontrar a mi hija”.

Insistió el llamado a las autoridades de la Ciudad a encontrar a la menor y comentó que Ernestina Godoy le explicó que la “ausencia voluntaria” que mencionó, sólo es una línea de investigación, ello después que vía telefónica se disculpara con ellos.

“La Fiscal me dijo así como escucharon ayer que ofrece una disculpa que son líneas de investigación yo como tal pues sí le dije que eso solamente resta que lo que dijo es una irresponsabilidad como tal, si tienen una, diez o 15 pues eso es lo que tuvo que haber mencionado, mi hija no se fue sola, mi hija se perdió, se perdió porque el chofer la dejó en un punto el cual ella no conoce y empieza a caminar para querer llegar a su casa con nosotros, eso no es una ausencia voluntaria, mi hija está perdida y en este momento no sabemos si está con alguien más, si está bien, no sabemos nada”.

Incluso calificó como tontas las declaraciones de la Fiscal y reiteró que en las imágenes que se le mostraron, pudo notar a su hija en shock y sólo con la intención de caminar y lamentó que la autoridad capitalina no haga uso de expertos para determinar cómo se encontraba la pequeña. Reconoció que su hija no sabe utilizar el transporte público por lo que se le decidió contratar el servicio escolar.

Junto a la señora Rocío Hernández llamaron a la población que de localizar a la pequeña o una niña vestida con uniforme y con mochila, sea reportado al 911. Incluso alzaron la voz para afirmar que continuarán con la búsqueda hasta localizarla.