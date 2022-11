Reconoce AMLO desconocer que maestros podrán reprobar a alumnos

Reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador que no tenía conocimiento de la decisión de la Secretaría de Educación de que los alumnos que no acrediten los conocimientos suficientes en sus materias nuevamente podrán ser reprobados a partir del 1 de diciembre.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario se vio obligado a reconocer que cometió un error por falta de comunicación, debido a que el jueves había negado dicha posibilidad y explicó que las decisiones son tomadas por expertos.

“Las secretarias y secretarios tienen libertad y ellos actúan con criterio, les tengo toda la confianza y no todo lo informan o no todo me lo consultan…

-¿qué opina de esta postura?

-Pues Lety es maestra además las decisiones que tienen que ver con la política educativa se aprueban por un consejo de expertos, de pedagogos”.

Y es que debido a la pandemia de Covid-19 se había prohibido a profesoras y profesores reprobar a los alumnos debido al formato de educación a distancia, sin embargo, a partir del próximo mes, los profesores estarán en libertad de determinar las calificaciones con base al desempeño académico con excepción de los estudiantes de primero y segundo de primaria.