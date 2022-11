No sorprende que Woldenberg sea único orador en marcha por el INE: AMLO

+ Negó que pudiera darse una negociación para que la Reforma Electoral propuesta por el gobierno pueda ser modificada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobienro federal brindará las facilidades necesarias para que se realice la marcha a favor de la autonomía del Instituto Nacional Electoral el próximo 13 de noviembre.

Durante la mañanera de gira por Yucatán, reiteró que sus opositores tienen todo el derecho de manifestarse y cambiar sus rutas, ello después que se diera a conocer que el destino del movimiento será el Monumento a la Revolución y no el Zócalo capitalino. Así mismo no se dijo sorprendido que el único orador será José Woldenberg, primer titular del entonces Instituto Federal Electoral.

"Dar todas las facilidades para esta manifestación, si no van al Zócalo y han decidido marchar hacia el Monumento a la Revolución, ahí se van a dar también todas las facilidades, es un derecho... y no es ninguna novedad que Wonderberg sea el orador, forma parte del grupo es como el maestro político de Lorenzo Córdova y de todo ese grupo y pues yo sostengo que hace falta la Reforma".

Ante ello reiteró su defensa a la iniciativa de Reforma Rlectoral, la cual dijo permitirá crear una verdadera democracia en México y consideró que no puede existir una negociación entre partidos para que sea avalada por el Congreso.

"Porque no se trata de negociar, los principios no se negocian, no, no, no, cada quien debe asumir su responsabilidad, cada quien, yo vengo luchando desde hace muchos años porque haya democracia en el país porque casi nunca ha habido democracia en México en la historia".

Y es que después que el líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro "Alito" Moreno, dio a conocer que representantes estarán en la manifestación, el líder de la bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, negó un posible pacto con el Jefe del Ejecutivo Federal para avalar el proyecto. López Obrador propuso a los legisladores preguntar a la ciudadanía.

"Que los legisladores actuen como auténticos, verdaderos representantes populares, que le pregunten a la gente, antes de votar, qué opinan y si no hacen caso porque hay encuestas, se hace encuestas y en todas la gente lo que quiere es que sea el pueblo el que elija a las autoridades electorales ¿por qué van a elegirlos los de la cúpula de los partidos? Se los reparte, tres para ti, tres para mí, y uno por allá o dos y ahí ven haciendo cada cosa el Consejo del INE, en el Tribunal Electoral pero la verdad no es quitar al INE".

Enfatizó que lo que más se necesita es seguir trabajando porque no haya fraudes electorales y se garantice el respeto de cada uno de los votos.