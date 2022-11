La marcha del domingo no es contra AMLO sino contra reforma electoral

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, rechazó que la marcha del domingo 13 de noviembre sea en contra del presidente López Obrador como afirma el propio titular del Ejecutivo.

El legislador panista le aclaró al tabasqueño que los asistentes a dicha manifestación lo harán en defensa de la democracia, del INE y todos los órganos electorales, no en contra de una persona o un gobierno.

"La marcha es en contra de una iniciativa, no personalicemos las cosas, aunque la propuso el presidente de la República. En lo que estamos en desacuerdo es en la reforma electoral y los que vamos a marchar el próximo domingo estamos en contra de que un partido domine al árbitro electoral, estamos en contra de que el presidente siga concentrando poder político como ha hecho hasta ahora".

Es más, Santiago Creel reiteró que a Morena y sus aliados no les alcanzan los votos para aprobar una reforma constitucional en materia electoral que destruya al INE y acabe con la democracia en México.

"Desde mi punto de vista, no creo que cuenten con una mayoría calificada para aprobar una reforma que destruya al INE, yo no creo que tengan hoy las dos terceras partes de los votos. Y no va a ser a través de encuestas, marchas, opiniones, descalificaciones, presiones, chantajes como se defina la reforma electoral de este país".

Incluso, el presidente de la Cámara de Diputados respondió a los señalamientos personales que le hizo López Obrador quien prometió enviarle un diccionario de Ciencia Política para que distnga entre democracia y oligarquía.

Creel Miranda aseguró que oligarquía es, en la definición de Aristóteles el gobierno de unos pocos, y cuando ese grupo domina el poder en contra del resto, cuando no reconoce a la oposición, cuando impone un Presupuesto sin cambiar una sola coma. O cuando desde la mañanera se dicta que pueblo es bueno y cual no lo es.

Incluso, dijo que le envió un ejemplar de La Política de Aristóteles dedicados y firmados para que López Obrador tenga claro que un jefe de Estado busca la concordia no la discordia, la unidad y no la división.

"Presidente: Le envío el libro "La Política" de Aristóteles. El pueblo somos todos incluyendo la oposición, las minorías y la diversidad que existe en el país. Sin ser este un diálogo, cuando menos se ha abierto la comunicación entre usted y yo, gracias a los antiguos griegos. Atentamente, Santiago Creel".

El diputado Santiago Creel dijo confiar que con este intercambio con el presidente López Obrador se abra un verdadero dialogo entre los dos representantes de ambos poderes.