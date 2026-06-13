Circuito Mexiquense permanece cerrado por inundación en Cuautitlán Izcalli

El Circuito Exterior Mexiquense se encuentra cerrado a la circulación debido a la inundación registrada a la altura de Cuautitlán Izcalli, tras las intensas lluvias que se han dejado sentir en las últimas horas.

Esta vía es una de las alternativas que agiliza la movilidad de quienes buscan llegar al Aeropuerto Felipe Ángeles, por lo que su cierre de circulación representará sin duda retrasos para quienes tomarán un vuelo en las siguientes horas.

Inundación afecta movilidad hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles

Las afectaciones derivadas de las lluvias han complicado el tránsito en esta importante vialidad del Estado de México. El Circuito Mexiquense es utilizado diariamente por automovilistas que buscan reducir tiempos de traslado, especialmente hacia la terminal aérea.

El cierre obliga a los conductores a considerar rutas alternas mientras se restablecen las condiciones para la circulación, sin embargo, las condiciones provocadas por las intensas lluvias también afectan a Tultitlán y Coacalco.

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Es la segunda ocasión del año que se registra el cierre

Cerca de las cinco de la tarde la vialidad fue cerrada. Esta es la segunda ocasión en el año que esta zona es cerrada debido a inundación, pues a pesar del llamado de las autoridades locales para que los particulares atiendan la situación, no hay respuesta.

Las autoridades mantienen vigilancia en el punto afectado, mientras que el Circuito Mexiquense continúa sin operación en el tramo afectado por la acumulación de agua.

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