Gerardo Esquivel será propuesto para el Banco Interamericano de Desarrollo

Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que el gobierno federal postulará a Gerardo Esquivel, actual subgobernador del Banco de México, para encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, destacó la trayectoria de Esquivel y confió en que su candidatura prospere a pesar que en agosto del año pasado aseguró que se había vuelto tecnócrata luego de que dijera que los Derechos Especiales de Giro (DEG) no son una moneda, por lo que no era posible pagar deuda pública con ellos.

“México está proponiendo a Gerardo Esquivel para el BID, ahí estuvo don Antonio Ortiz Mena en el BID, y estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista, doctor en economía graduado en Harvard subgobernador del Banco de México, una gente honesta y yo creo que por la situación económica de México que tiene una de las mejores economías de América, con más estabilidad, con más potencial de crecimiento, con más cercanía, con Canadá y Estados unidos y con buenas relaciones con países de América Latina y el Caribe, tenemos posibilidad que esa candidatura prospere y triunfe”.

Explicó que Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, declinó la postulación porque atiende una asunto familiar ya que su esposo no se encuentra bien de salud.

“La habíamos propuesto a ella pero tiene un asunto familiar, está casada con un amigo chileno, y a lo mejor voy a cometer una indiscreción pero no es nada que no deba o pueda saberse pero él anda mal de salud y ella decidió no participar, envió una carta pidiendo que comprendieramos su situación y la abrazamos y deseamos que su esposo se recupere”.

Aunque aseguró que México no busca financiamientos o créditos con el BID “sí importa que México tenga esta representación porque ayuda a otros países”.