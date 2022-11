No hay forma de que Layda escape a la ley: Monreal

México.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que hay elementos para solicitar el desafuero de Layda Sansores, gobernadora de Campeche. Se trata, dijo, que responda por la difusión ilegal de comunicaciones privadas y sentenció que “no hay forma de que se escape”.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, reiteró que con la denuncia penal que presentó hay elementos del delito para ejercer acción penal contra la mandataria campechana. Pero, recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) ahorita no lo puede hacer, porque la protege el fuero de gobernadora. Pero, “sí puede la Fiscalía solicitar a la Cámara de Diputados le quite el fuero para someterla a proceso ordinario”.

Insistió que no hay dificulta para que a Sansores Sanromán se le quite el fuero, “yo voy a insistir, estoy esperando prudentemente que la Fiscalía General de la República termine con las pruebas, los peritajes, donde demuestro que hubo violación a la ley y que hay delito y que el Ministerio Público tiene que, con la carpeta de investigación, determinar y después plantearlo a la Cámara de Diputados”.



“Voy a estar en espera prudentemente, porque no hay forma de que se escape, no hay forma. Por un lado, la intervención, pero aun cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público y ahí se configuran dos delitos: difusión y peculado. No hay forma de que se escape, es decir, para mí es una presunta delincuente y eso amerita que se separe del cargo y que se sea sometido a un proceso ordinario como cualquier mexicano o mexicana que viole la Constitución y la ley”, dijo.



Arropado por senadores de su bancada, entre ellos, Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California; Marybel Villegas, de Quintana Roo; Alejandro Armenta, de Puebla; Ely Cervantes, de San Luis Potosí; Rocío Abreu, de Campeche y otros más, el político de Zacatecas, aseveró que “hay intereses muy fuertes tratando de eliminarme a la mala”.



Calificó a la gobernadora de mitómana y arrogante y parafraseó al presidente Andrés Manuel López Obrador: “el poder atonta a los inteligentes y a los inteligentes las vuelve locas y es una arrogancia absurda. ¡Pobre! Campeche, ¡Pobre estado!, con tanta gente buena y gobernado de esta manera con tanta ínsula de arrogancia y prepotencia, con tanto autoritarismo para expulsar y para decidir qué es lo que deben de hacer los ciudadanos”.