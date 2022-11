Que FGR atraiga caso de feminicidio de Ariadna: AMLO

Para que se resuelva con enfoque de derechos humanos, recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de investigar el feminicidio de Ariadna López quien de acuerdo al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, falleció por una intoxicación alcohólica

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario reiteró que existe información que demuestra que los datos del funcionario estatal, son incorrectos.

“Se está haciendo una investigación a fondo sobre este asunto, porque parece que se quiso desviar el móvil y la causa del asesinato, entonces se está haciendo la investigación a fondo porque eso no se debe de permitir, no se debe permitir… es una aberrante violación de derechos humanos, no debe de quedar sin una investigación a fondo y que no importe para nada qué autoridad fue la que trató de cambiar los hechos”.

Cuestionado si el fiscal debería dejar el cargo para que avancen las investigaciones, López Obrador consideró que ello decidirá la instancia dirigida por Alejandro Gertz Manero.

“Como en este caso corresponde a las fiscalías estatales, mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos para que se resuelva esto lo más pronto posible, al momento que se atraiga ya nada más es que entreguen todos lso informes, las dos procuradurías, la de Morelos y la Ciudad de México y que la Fiscalía General se haga cargo”.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que se llegará al fondo de las investigaciones para deslindar responsabilidades en este, que calificó como caso horrendo en el que no puede haber impunidad, por lo que manifestó su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, que denunció que se intenta encubrir el crimen para ayudar a un amigo del fiscal local, este negó los hechos.