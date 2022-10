Arremete AMLO contra SCJN por proyecto sobre prisión preventiva oficiosa

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, manifestó su desacuerdo con el nuevo proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, sobre la medida de prisión preventiva oficiosa.

Durante su diario y matutino diálogo circular, como él mismo le llama, desde Palacio Nacional López Obrador aseveró que con esta nueva propuesta se permite a los facturaros que salgan de la cárcel y que tengan impunidad.

"No estoy de acuerdo con eso, desde luego estamos somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte. Miren lo que están proponiendo: que los facturaros pueden salir de la cárcel, quieren impunidad para los facturaros. La Corte otra vez, pero de veras que es vergonzoso: ¿cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco? ¿Qué no tienen otras cosas que hacer? ¿Qué no hace falta que haya justicia para el pobre? ¿Por qué solo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos?", reprochó molesto el primer mandatario.

Y es que el ministro Aguilar Morales propuso una interpretación del artículo 19 constitucional para acotar la figura de la prisión preventiva oficiosa proyecto que se

que discutirá en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de noviembre próximo y el cual plantea una interpretación "conforme en sentido amplio" de la Constitución y anteponer el principio pro persona y de presunción de inocencia.

"Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal, era vergonzoso lo que sucedía, y hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal: despachos fiscales, con facturas falsas haciendo transacciones millonarias", argumentó el presidente López Obrador.

¿Eso es lo que quieren ahora que aceptemos? Y lo envuelven en lenguaje leguleyo de decir no a la detención o prisión preventiva. ¿Saben que es eso? De que se le deja todo al juez y el juez decide al final, no hay ningún proceso de investigación. Qué bien que me tocaste ese tema, porque hasta me sorprendí cuando me dijeron lo que había propuesto", finalizó.