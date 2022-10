La FGR no ejercerá acción penal en contra Pío López Obrador

La Fiscalía General de la República no ejercerá acción penal en contra del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, al considerar que no hay los elementos suficientes que comprueben que cometió algún delito electoral.

Esta determinación se tomó pues se basó en la ilegalidad de los medios de prueba obtenidos.

De esta manera queda concluida la investigación que se inició hace dos años tras la difusión de un video en el que se aprecia cómo Pío recibe dinero en sobres de parte de David Eduardo León para apoyar el movimiento del ahora jefe del ejecutivo

Esta determinación también beneficia al ex servidor público León Romero, quien la semana pasada había acudido ante la autoridad ministerial en calidad de imputado.

El resolutivo del agente del Ministerio Público de la federación, Héctor Sánchez Zaldívar, determinó enviar esta determinación al archivo definitivo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Cabe destacar que ésta es la última instancia y no se puede apelar la resolución, al no existir recurso alguno, ya que en este delito no tiene víctimas

Cabe destacar que ahora será Pío López Obrador quien continuará con las denuncias que interpuso en contra del ex funcionario David león Romero y el propio fiscal de Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, ya que quiere llegar a la verdad de estos hechos.