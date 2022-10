PRI no votará a favor de reformas electoral y eléctrica, reitera Alito

Tras las críticas al PRI por el “acuerdo político” con el gobierno de López Obrador para aprobar junto con Morena la reforma electoral y hasta revivir la reforma eléctrica como lo reveló el secretario de Gobernación, el líder nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas negó que sus legisladores vayan a aprobar dichas iniciativas.

Respecto a la reforma electoral, cuya discusión comenzará la próxima semana en San Lázaro, luego de los foros sobre el tema que realizó la oposición y Morena, el político campechano insistió que los priistas jamás van a aprobar una reforma que vulnere la autonomía del INE y del Tribunal Electoral.

“El PRI respeta y apoya sin regateos al INE y al TEPJF en su labor crucial para dar certeza y legalidad a nuestros procesos electorales y con ello fortalecer nuestra democracia. Y vamos a contener cualquier intento por alterar el orden y las reglas del juego democrático, el PRI jamás votará una reforma electoral que atente con el INE y el Trubunala Electoral”.

En conferencia de prensa reiteró que el PRI ya rechazó la reforma eléctrica y lo volverá hacer si se presenta nuevamente esa propuesta del Ejecutivo porque no beneficia al país, además, viola los acuerdos internacionales firmados por México.

“Es clara la posición del PRI, el PRI votó en contra de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, esa es la visión de nuestro partido porque no contenía lo que hacía a un país más competitivo, amigable con el medio ambiente y respetar el estado de derecho y tratados internacionales. Por eso, lo mismo está claro que el voto del PRI sería en contra”

Cuestionado sobre el acuerdo con el Secretario de Gobernación, Alejandro Moreno, justificó que haya diálogo con el gobierno lo que no significa que hay coincidencias en los temas eléctrico y electoral.

Es más, dijo con sorna , que el panista Santigo Creel busca de manera permanente un diálogo con el gobierno, todos los días casi ruega para que lo reciba el presidente López Obrador y nadie lo critica.

“Yo soy un político profesional que dialoga y en la democracia se dialoga con todos así sea el gobierno nos tenemos que sentar a dialogar. No se lo vayan a decir a nadie pero yo he visto que el diputado Creel ha pedido audiencia muchas veces , no sé si ya se la dieron, y pues está impulsando el diálogo para construir por el país y no por eso van a criticarlo, en una democracia se dialogo con la oposición y la oposición dialoga con el gobierno”.

El líder nacional del PRI, se refirió también al líder senatorial de su partido, Miguel Ángel Osorio Chong, que busca impugnar los recientes cambios a los estatutos del partido por centralizar el poder en la dirigencia, Moreno Cárdenass dijo que siempre hay hay quienes son lacayos del gobierno y quieren quedar bien con el poder.