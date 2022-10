Revela Xóchitl Gálvez que AMLO la invitó a su gabinete

“De mí no se va a burlar”, fue la respuesta de la panista Xóchitl Gálvez, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la mencionó en su lista de presidenciables de la oposición.

Esta mañana López Obrador, en tono burlón, exhibió un listado con varios nombres de opositores a su gobierno que según él podrían ser candidatos a la Presidencia, la panista Xóchitl Gálvez, sentencio que ella nunca a manifestado su interés por buscar primera magistratura, pero, lo que si va a buscar, dijo, es el gobierno de la ciudad de México.

“De mí no se va a burlar, a mí sus burlas no me molestan, y si lo hace pues es un hombre falto de ética y moral, está mal que se refiera así de sus opositores, si está mal, el debería dedicarse a gobernar, a mí me invitó, su hijo fue directamente a mi casa y me ofreció una senaduría, me ofreció un lugar en el gabinete, pero lo rechace porque yo soy na mujer que le gusta disentir y no estaba dispuesta a agachar la cabeza”, aseveró.

Por su parte, el senador Dante Delgado, también en la lista de López Obrador solamente dijo: “no le hagan caso, no le hagan caso”.

En tanto, el senador del grupo Plural, Gustavo Madero considero que la lista de AMLO es un mero distractor ente el fracaso de su gobierno en materia de economía, de seguridad y de apoyo sociales. ¨Póngase a trabajar y no se meta en lo que no le incumbe” dijo Madero.

La senadora Patricia Mercando le contestó a López Obrador que ella está trabajando desde el Senado con reformas progresistas y lo conmino a que le ponga fin a la criminalización de la pobreza, con la prisión preventiva oficiosa.