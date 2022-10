Disputa que generó asesinatos en Totolapan, rezago de otros gobiernos: AMLO

Una disputa principalmente entre dos grupos criminales es la principal causa de la ejecución de 20 personas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza, en Totolapan, Guerrero, fue lo que dio a conocer el Gobierno Federal.

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la violencia ocurrida el pasado miércoles aunque consideró que es parte del rezago por más de 30 años de gobiernos que no atendieron las casusas del crimen.

"Hay una descomposición siempre lo he sostenido que vino de la mano de la política neoliberal eso no se debe hacer a un lado, cómo fue que llegamos a esas porque el caso de Totolapan, son organizaciones que vienen de tiempo atrás no surgieron en este gobierno y estamos buscando atender las causas y constantemente mandando mensajes, hasta se burlan de mi cuando le hablo a la gente y le digo a los adultos mayores que aconsejen a sus nietos".

Sin embargo, insistió no habrá cambio en la estrategia de seguridad de su administración.

"Yo diría que son los rezagos de más de 30 años de abandonos al pueblo, estábamos en franca decadencia en todo, pero eso es seguridad...

-¿no habrá entonces un cambio en la estrategia de seguridad?

-No, no, no tenemos que seguir con lo mismo porque da resultados".

Previamente el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía detalló que se tiene información que en la región del multihomicidio existe una disputa entre el grupo Los Tequileros y la Familia Michoacana.

"Según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad hubo 20 personas victimadas entre ellas el alcalde de ese municipio Conrado Mendoza y su señor padre ex alcalde también de ese municipio junto con otras 18 personas, el evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos, en esa región imperó durante un tiempo, un grupo conocido como Los Tequileros".

Detalló que en la zona hubo intervención del Ejército y la Guardia Nacional mientras se mantiene comunicación con las autoridades del estado.