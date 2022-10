"Distribuidores asumirán responsabilidad de alimentos que decidan importar"

Desestimó el presidente Andrés Manuel López Obrador los reclamos de algunos grupos empresariales por la decisión de levantar las restricciones sanitarias a la importación de alimentos.

Durante la mañanera el Primer Mandatario respondió a representantes del sector empresarial que manifestaron preocupación al nuevo anti inflacionario, asegurando que podría vulnerar la seguridad alimentaria de México y aclaró que las 15 empresas distribuidoras que firmaron el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) cuentan con la Licencia Única Universal en la que las exime de todo trámite o permiso, incluidos los de Senasica y Cofepris, pero que les da la obligación de asumir responsabilidades ante cualquier desgracia o epidemia.

"Entonces esa lcencia es para decir Cofepris, Senasica, el SAT, Aduana, etc., etc. te den facilidades, quitar trámites y tu te haces responsable que la carne que vas a traer de Argentina, por ejemplo si es que se necesita, tiene que ser carne buena, te damos a ti la confianza, no vas a traer carne para enfermar a los mexicanos o para causar una epidemia, entonces esa fue la decisión que se tomó con el propósito de bajar los precios, si podemos conseguir el pollo már barato para que no aumente el precio y se beneficien los consumidores mexicnaos lo vamos a hacer".

Explicó que ya existen las sanciones para los empresarios que permitan la entrada al país de productos que puedan causar daño a la población. Así mismo señaló que sólo espera de este nuevo acuerdo, que los 24 productos básicos que forman parte de la canasta alimentaria de los mexicanos, bajen por lo menos 8.0%

"Firmaron Wlamart, Chedrahui y Soriana esos tres coorporativos comerciales significan el 80% de la distribución de alimento y ahí la canasta básica tiene que estar 8% debajo de cómo estaba creo que mil 30, mil 39 por 24 productos y vamos a estar aquí los lunes viéndolo".

El jefe del Ejecutivo Federal añadió que aquellos que se oponen a este plan buscan mantener sus privilegios en un mercado sin competencia.

"Quienes se oponen a que se abra el mercado, es porque tienen el propósito de beneficiarse sólo sin competencia, sí me estoy entendiendo ¿no?"

Y es que insistió que el acuerdo busca abrir los mercados para garantizar el abasto de alimentos y otros básico en nuestro país y enfatizó que no se protegerá a las empresas ni negocios particulares afectando la economía de los mexicanos y al mismo tiempo se impide que se pierda el poder adquisitivo.