Morena avala nuevo plan militar en comisiones

La mayoría de Morena en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda en el Senado, aprobó con 19 votos en pro, 10 en contra y 1 abstención cambios a la redacción del artículo 5º transitorio de la Constitución para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028 en tareas de seguridad pública. Del mismo modo rechazó una propuesta de modificación presentada por algunos senadores del bloque de contención, que contemplaba una veintena de adecuaciones.

En esencia, los cambios que enunció antes la senadora de Morena Lucy Meza y, avalados por estas comisiones, producto del consenso previo entre senadores de la mayoría legislativa, el PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, son:

1. Permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.2. Informes semestrales del titular del Ejecutivo Federal sobre el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.3. Los integrantes del gabinete de Seguridad Pública comparecerán ante una Comisión Bicameral del Congreso. Los plenos de las cámaras de Senadores y Diputados aprobarán los dictámenes semestrales que contemplarán una evaluación de la estrategia nacional de seguridad y se enviarán al titular del Ejecutivo Federal.4. Fortalecimiento de las policías municipales y estatales con la creación de un fondo para apoyarlas presupuestalmente, en una proporción de un peso de la Federación por cada peso de las entidades federativas.

Durante la discusión se evidenció la división en la bancada del PRI.

Mientras, la senadora Silvana Beltrones pidió acompañar la propuesta que presentó la senadora Lucy Meza, su compañera Claudia Ruiz Massieu afirmó que esta “no satisface los mínimos planteados”.

“Y la reforma que plantean al 5º transitorio, tiene si se me permite, un efecto perverso, previsible, en el cual no podemos coincidir, yo por lo pronto, porque modifica el sustento de la norma que llevó a impugnar diversos actos del Poder Ejecutivo en el ejercicio de la facultad que se estableció en la reforma de 2019 respecto de la Fuerza Armada Permanente mediante amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que, al actualizarse esta reforma quedarían sobreseídas y no podría la Suprema Corte de Justicia y los órganos jurisdiccionales conocer de ellas y esto es algo que tampoco podemos acompañar”.

Los panistas descalificaron la propuesta de la mayoría legislativa.

Indira Rosales señaló que el problema no era la prórroga a las Fuerzas Armadas, sino el fondo del planteamiento.

El coordinador de Acción Nacional, Julen Rementeria, la criticó:

“Si lo que quieren es ponerse del lado conservador, ultraconservador, como ya se dijo, muy bien, voten esto, hagan esto, pero si lo que quieren es estar con la historia, con el compromiso de los ciudadanos de este país, esto tendría que ser rechazado”, aseveró.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, que votó en abstención, se pronunció por fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública con marco jurídico más trabajado.

“Que se tome el tiempo de análisis de lo que ha presentado el bloque, se reflexione el asunto para el fortalecimiento de las policías locales y municipales y, verdaderamente no mandemos a la guerra sin fusil a las Fuerzas Armadas, porque se siguen utilizando todos los días, lo acabamos de ver en el evento que sucedió apenas ayer en donde el tiroteo final fue con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de un supuesto grupo de secuestradores, esa es la realidad y nosotros tenemos la obligación de poder dotarlas de un marco jurídico”, indicó”, destacó en su posicionamiento.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó simulación y falta de voluntad de la mayoría legislativa para cambiar las cosas.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, se manifestó en pro de una fuerza de seguridad pública de carácter civil.

“Yo creo que esto es lo más conservador que existe. Lo más Bolsonaro, ustedes están haciendo parecer más a López Obrador a Bolsonaro que a Petro por lo militar. Vayan al ¡carajo!, con lo que aceptan. Yo quiero un poder civil no militar. Yo quiero una seguridad pública no militar, este fuero no les va a servir a los militares que se pasen de la raya, están los organismos internacionales dictando sentencia que los limitan civilmente y, muy mal que nos vengan a decir que estos es lo que aceptan los militares, tropa que se la busquen. Yo quiero ver derrotados y humillados a los hijos de la chingada criminales, así, ellos son a los que quiero ver derrotados. Yo quiero ver victorioso, ver glorioso a mi Ejército”.

Los senadores de Morena rechazaron la propuesta presentada por Claudia Ruiz Massieu, del PRI; Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD; Noé Castañón y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano.

Entre otras cosas, la iniciativa de estos senadores proponía: La participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública sería extraordinaria, subordinada, regulada, fiscalizada por órganos civiles y complementaria a las tareas de las corporaciones civiles; entrega por parte del titular del Ejecutivo Federal de un plan de estrategia para que la Guardia Nacional sea totalmente civil; inversión en cada entidad federativa para fortalecer la seguridad pública, entre otros puntos.

Los cambios al artículo 5º transitorio fueron enviados a la Mesa Directiva para su discusión y en su caso aprobación en la sesión ordinaria de este martes.