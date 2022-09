Bancos no podrán retener dinero de pensiones, aprueban diputados

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves diversas reformas constitucionales en materia laboral, vivienda y pensiones.

Por unanimidad de 459 votos a favor, autorizó cambios a nuestra Carta Magna para prohibir que los recursos de los programas sociales como becas. pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, sean embargados para pagar deudas contraídas con bancos y otros acreedores.

La diputada de Morena, Flor Ivonne Morales, dejó claro que la modificación constitucional que ya fue remitida al Senado de la República, brinda la mayor protección posible a los recursos de los programas sociales que se distribuyen entre los beneficiados

“Plantea establecer también que los apoyos económicos para combatir la pobreza y la desigualdad social, que entreguen los gobiernos federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones o embargos por parte de particulares”.

La legisladora Flor Ivonne Morales, resaltó que existen numerosas quejas de usuarios de sistemas financieros, porque es una práctica común, que algunas instituciones bancarias les han descontado, sin ningún aviso previo, diversas cantidades que provienen de los apoyos económicos, pensiones y becas.

Y que las personas de mayor vulnerabilidad social frecuentemente son las más afectadas por estas prácticas o cláusulas abusivas que los dejan en estado de indefensión.

Por su parte, la diputada del PRI Cristina Ruiz, recordó que desde el 8 de mayo de 2020 los apoyos económicos ya son un derecho para las personas con alguna discapacidad permanente, mayores de 78 años e indígenas y afro mexicanas de 75 años; es un derecho de los estudiantes de todos los niveles de educación pública.

“Este apoyo económico que hoy reciben de parte del gobierno federal, estatal o municipal es dinero que nada ni nadie se los puede quitar. No se vale que exista un abuso de estas prácticas, no es correcto otorgar créditos ya segura su pago con los apoyos económicos, no es correcto porque acaba de ser recursos que se destinan a fines destino de los que están dirigidos, estamos a favor de nada ni nadie te quite tu dinero”.

A su vez, la morenista Aleida Alavez aseguró que esta reforma “acabará con los cobros a lo chino que hasta ahora realizan instituciones financieras'', aclaró que no se pretende evitar el cobro de deudas, sino que las instituciones financieras no utilicen los fondos de los programas sociales gubernamentales para garantizar el pago de sus deudores.

En otro tema, la Cámara de Diputados aprobó también por mayoría calificada, cambios constitucionales en materia de igualdad y no discriminación en materia laboral de personas mayores, para eliminar cualquier límite máximo de edad para la contratación u ocupación de un empleo, en el ámbito privado ni dentro del sector público.

Finalmente, los legisladores de San Lázaro aprobaron además que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, no solo digna y decorosa, es decir, evitar que se viva en condiciones de hacinamiento, o que la casa esté hecha sin materiales duraderos, o que carezca de servicios de energía eléctrica, de agua y drenaje.