Hay injerencia del Fiscal Gertz Manero en el caso Ayotzinapa: GIEI

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que colaboran en las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa evidenciaron este jueves la injerencia del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero para hacer coincidir los tiempos políticos con los procesales.

En conferencia de prensa, un día antes de que los cuatro expertos concluyan su mandato en nuestro país, Ángela Buitrago informó que hasta el momento Gertz Manero no los ha recibido y hay una construcción débil en el expediente contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, por lo que se corre el riesgo de que no se logre su condena, a pesar de que existen pruebas contundentes en su contra por la creación de la "verdad histórica".

Al respecto, Francisco Cox denunció que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió que se queden en esta labor hasta 2024, se han presentado diversas rupturas en la relación de trabajo con la autoridad federal por el incumplimiento de lo acordado con el GIEI, además de imponer a gente que no sabe del caso y privilegiar la detención por la foto y no por la fortaleza de un expediente sólido, como en el caso de Murillo Karam…

Luego de informar que pedirán un mes de prórroga para trabajar en México con el fin de tender un puente, ya que se requiere de un mecanismo de seguimiento a las investigaciones, Carlos Martin Beristain alertó que es necesario el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, especialmente tras la renuncia de su extitular Omar Gómez Trejo, ya que se sabe que dejó el cargo por intromisión a sus labores…

Dijo que es preciso además replantear el papel de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y su con los familiares, así como una revisión a las reglas de funcionamiento…

Claudia Paz y Paz aseguró que hay evidencia de diversas conversaciones desde antes del 26 de septiembre de 2014 de comunicación y actividades conjuntas entre grupos delictivos y militares que hacen referencia a “jales”, comidas, tenientes, entre otros.

Insistió que es clara la relación que había entre la organización criminal Guerreros Unidos y Marina, el Semefo, diversos alcaldes, el C4 y las policías de diversas instituciones y regiones. “En síntesis hay una relación cercana entre criminales y autoridades”…

Aseguró que se documentó el trasiego de heroína en un quinto autobús, que no se mencionó en los informes, desde iguala a Illinois, Chicago…

Angela Maria Buitrago agregó que existían procesos de intervención telefónica, monitoreos de comunicaciones de Guerreros Unidos y otras autoridades durante la noche de Iguala.

Francisco Cox aseguró que es lamentable que se haya presentado la cancelación de más de 80 órdenes de aprehensión sin fundamento, las cuales ya fueron otorgadas porque había información y fundamento para ello. Enfatizó que las órdenes de aprehensión canceladas se encuentran elementos del ejército, del C4 y autoridades municipales.

Carlos Martin Beristain reveló que no se tiene información sobre el paradero de los normalistas y la información sobre la muerte de los jóvenes no significa que no tengan que ser buscados, así que recomendó que no haya ambigüedad en los pasos que da la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.