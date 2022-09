El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, aceptó dialogar con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sobre el tema de la inseguridad, pero no quita el dedo del renglón en platicar personalmente con el presidente López Obrador.

Dijo que, aunque buscaba un encuentro con el titular del Ejecutivo, lo importante es que el gobierno federal escuche sus propuestas basadas en los cinco años que fungió como integrante del gabinete de seguridad del sexenio de Vicente Fox, única administración de los últimos tiempos que sí logró reducir la criminalidad.

A través de una misiva, el diputado panista respondió que la idea es presentarle una propuesta diferente a la simple ampliación del plazo hasta el 2028 de las tareas de seguridad pública de las fuerzas armadas ya que ese “plazo guillotina” tampoco servirá para resolver el grave problema de inseguridad en el país.

“Y establecer un sistema diferente de seguridad pública que nos permita bajar la violencia y sobre todo lograr la paz, las formas son formas y a mí me interesa el fondo. Quiero que se escuche porque si el debate es solo sobre la prórroga, yo anticipo que nada va a cambiar y demás, me parece un absurdo que sean plazo de guillotina de todo o nada, es decir, que de un día para otro retirar a las fuerzas armadas, así como se plantea me parece un absurdo”.

Creel insistió que si se aprueba solo extender el plazo de las labores de seguridad de los militares se caerá en el mismo error de administraciones anteriores.

“Qué primero escuchen mi propuesta que la evalúen que es algo nuevo, distinto, es algo razonado y fundamentado en nuestra Constitución y además, aportó la experiencia no de cualquier gabinete de seguridad, sino del único gobierno que ha podido bajar los índices de inseguridad, que pudo enfrentar la violencia sin que subieran las muertes”.

El presidente de la Cámara de Diputados, dijo que primero buscará a sus pares en el Congreso como el presidente del Senado y los coordinadores parlamentarios de ambas Cámaras para exponerles sus propuestas antes del diálogo con el Secretario de Gobernación, e insista en un encuentro con el presidente López Obrador.