“Se creen superiores en todo”: AMLO sobre padre de Mauricio Tabe

Al asegurar que ahora los conservadores están enseñando el cobre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, evitó hablar directamente habló de la agresión con un cuchillo por parte del padre del alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, sin embargo criticó la acción y sostuvo que es parte de la hipocresía de quienes se creen superiores.

Durante la mañanera el Primer Mandatario fue cuestionado del comportamiento de Daniel Tabe contra un servidor del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México.

"Es que siempre hay mucha hipocresía pero tampoco es nuevo siempre he dicho, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, si una cosa de estas la hace cualquier otra persona jíjo, pero resulta que quienes hablan de que son gentes de bien porque el resto es chusma, somos nacos, no saben que los nacos estamos de moda pero ellos se creen superiores pero en todo entonces cuando se les descubre lo que son realmente, cuando enseñan el cobre es lo que está pasando".

El tema fue tocado este miércoles en la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana donde Ana Elizabeth García Vilchis, aseguró que en el asunto hubo mentiras ya que a pesar que el alcalde dijo no tener relación con el comercio de su papá, ello no fue así y este es socio junto con sus hermanos. También acusó a Daniel Tabe de sí estar involucrado en la política al escribir en sus redes sociales, ataques y mensajes de odio "no sólo contra el presidente sino contra su familia y la difusión de muchas mentiras".

Es mejor y mas barato que el loco de palacio consulte un siquiatra para su depresión que todo el borlote de acarreados para el 1 de dic. — Daniel Tabe Tabe (@DanielTabeTabe1) November 29, 2021

Tras esto, Mauricio Tabe escribió un twitt acusando a López Obrador de lanzarse contra su papá en la mañanera, mencionó que:

Hoy @lopezobrador_ se lanzó contra mi papá en la mañanera. La diferencia es que mi padre reconoció su error y se disculpó, a diferencia del presidente que es incapaz de reconocer alguno de sus múltiples errores que hunden a diario al país. — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022