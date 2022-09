Adán Augusto exonera al Ejército por caso Ayotzinapa

En su comparecencia ante el Senado de la República, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López se abrió paso en medio de una andanada de críticas y cuestionamientos para deslindar al Ejercito mexicano de cualquier responsabilidad en la masacre de los 43 normalista de Ayotzinapa.

A ocho años de la desaparición de los estudiantes, cuando ha quedado exhibido que el Batallón 27 de Igual está involucrado en los hechos y ante la renuncia del fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, el secretario de Gobernación dijo que no se va a encubrir a nadie y dio su respaldo al subsecretario y responsable de la comisión de la verdad, Alejandro Encinas, quien estaba presente.

“No comparto la expresión de que el responsable es el Ejercito, no, apoco si un senador saliendo de aquí atropella a un ciudadano y lo mata, apoco el responsable va a ser el Senado, pues no el responsable será el senador que cometió la imprudencia. Pues igual, ahí está el informe hay cuatro militares detenidos y no quiere decir que esto haya sido una acción concertada del Ejercito, el Ejercito ha evolucionado mucho, no veamos fantasmas. Una golondrina no hace verano”, aseveró.

El senador Emilio Álvarez Icaza increpó a Adán Augusto al señalarlo como un factor de división, polarización, chantaje y amenaza en el país, mientras que Kenia López Rabadán sentenció que a México le hace falta un secretario de Gobernación de tiempo completo y no un funcionario que ocupe su cargo para hacer proselitismo de cara a la sucesión presidencial.

“No le acepto esas apreciaciones “, respondió el secretario de inmediato a Emilio Álvarez Icaza

La priista Claudia Anaya llamó al funcionario a construir en su conjunto una estrategia de seguridad y que no se busque imponer la militarización del país a tabla raja. Lo mismo el perredista Miguel Ángel Mancera, dijo que para logara la paz se requiere de una política a largo plazo que incluya la colaboración del Ejército, más no que los soldados asuman todo el control de la seguridad pública.

En sus respuestas, el Secretario tomó la palabra a los senadores del bloque de contención y aceptó que se aprovechen estos días para modificar la minuta de la reforma constitucional para que los militares se mantengan en las calles hasta el 2028.

Varios fueron los senadores que levantaron pancartas de críticas a la administración del secretario de Gobernación, el panista Víctor Fuentes se apostó a lado del Secretario con un cartel en el que se leía “Secretario, no al trasvase del Cuchillo”, en referencia a una obra en Nuevo León.

Y luego, los senadores también del PAN levantaron una pancarta de la fotografía del senador morenista y gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villareal con un presunto integrante del cartel del Noreste, a lo que Adán Augusto respondió: “aunque les duela Américo va a ser gobernador”.