Los abogados de los militares implicados en el caso Ayotzinapa, Alejandro Robledo y César Omar González, defensores de los cuatro elementos del Ejército detenidos la semana pasada por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas, aseguraron que no existen elementos que prueben la culpabilidad del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabian Alejandro Pirita Ochoa, en este caso.

El abogado César Omar Trejo asegura con un sustento jurídico, que los militares detenidos son inocentes y sostienen que el último informe sobre el Caso Ayotzinapa presentado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, es falso y solo es un asunto político para tratar de ocultar la verdad, por lo que –informaron– ya fue presentada una demanda de amparo.

Los abogados aseguran que este asunto está politizado para implicar a personas ajenas al caso ordenadas por funcionarios de alto nivel sin dar nombres, y no descartan la posibilidad de demandar penalmente al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, ante la FGR, al reiterar que los militares son inocentes, no solamente no son culpables de la desaparición de las 43 víctimas, sino que auxiliaron a las familias y a los estudiantes en aquella trágica noche, afirmó el abogado César Omar González.

Alejandro Robledo sostuvo que es falsa la hipótesis presentada por Encinas respecto a que el general Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, fue quien presuntamente ordenó la desaparición y ejecución de seis de los normalistas de Ayotzinapa.

En cuanto a la renuncia del fiscal de la FGR por el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, dijeron que no afecta el proceso para demostrar la inocencia de los militares y que en breve demostrarán cómo se les fabricó estos delitos a sus clientes recluidos en la prisión militar.