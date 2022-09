En Senado, PAN rechaza nueva propuesta militar

En la cuenta regresiva para que se venza el plazo de 10 días para volver a votar la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, en el Senado se dispara el cabildeo legislativo para que Morena consiga los votos que le faltan para la mayoría calificada.

El PRI mantiene su postura en el sentido de que si no se modifica el dictamen y se le mete cirugía mayor no cederán con los votos.

La senadora Claudia Anaya expuso que estos días son para lograr una reforma de concenso, no sólo entre Morena y el PRI, sino con todos los grupos parlamentarios.

Sin embargo, Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, adelantó que su bancada no acompañará la nueva propuesta que construyen Morena y el PRI para mantener el Ejército en las calles hasta 2028 en tareas de seguridad pública.

La iniciativa prevé evaluaciones del Congreso de la Unión, de la sociedad civil y supervisión internacional de su desempeño.

La pianista aseveró que estarían rechazando esa propuesta porque la estrategia es fallida y los resultados en 4 años son: feminicidios, asesinatos y desaparecidos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos criticó a Ricardo Monreal, coordinador de Morena, por calificar de “desmesura y un exceso” la postura de Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados que, afirmó que hay una intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Poder Legislativo al proponer una consulta popular para que decidan los ciudadanos la permanencia o de las Fuerzas Armadas, en medio de una discusión inacabada de este tema.

“Una abyección al Poder Ejecutivo es una vergüenza. ¿Desmesurado?, desmesurado es la forma en la que López Obrador aplasta a sus compañeros de Morena, aquí en el Senado de la República, desmesurado es irse a un hotel de enfrente del Senado de la República y darles instrucciones a los legisladores del pueblo de México”, apuntó

A la pregunta expresa de si ¿Van a apoyar la propuesta del PRI para que se prolongue la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y, bajo qué condiciones?, la panista respondió con un rotundo ‘no’.

“Decirte, claramente, absolutamente no, porque la estrategia es una estrategia fallida, porque claramente ya tenemos cuatro años y los resultados son feminicidios, asesinatos, desaparecidos. No vamos a continuar con esta estrategia y no la vamos a respaldar. Claramente hubo un acuerdo político nacional de todos los partidos para que la Guardia Nacional tuviera la calidad jurídica que hoy tiene en la Constitución, si el presidente de la República quiere obedecer y respetar la Constitución, nosotros no vamos a estar respaldando esta irresponsable estrategia que hoy claramente no le está dando resultados al pueblo de México”, aseveró.