Filtración de documento sin testar del caso Ayotzinapa fue de mala fe: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que se cumplen ya 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y dedicó la mayor parte de su conferencia a este tema, incluso pidió a los participantes de la manifestación de este lunes en la Ciudad de México, no actuar con violencia. Por lo pronto, Palacio Nacional fue cubierto con vallas metálicas.

Reiteró que la investigación, que no se dará carpetazo, pues se ha roto el pacto de silencio e impunidad en este doloroso asunto, por lo que todo se hará público, se seguirán abriendo expedientes y archivos, pues su gobierno no fallará a los padres de los jóvenes desaparecidos, quienes han pedido la verdad por dolorosa que sea.

“Este día es de luto nacional porque se conmemoran 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Vamos a continuar con la investigación, se está rompiendo el pacto de silencio y de impunidad, como es lógico hay muchos intereses en juego, haya quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables, hay quienes se benefician de administrar conflictos”.

Sostuvo que conoce todo el informe y sus anexos completos, sin testar , por eso se pidió a la FGR y al Poder Judicial actuar con urgencia, aunque haya “influyentes” que no desean que se conozca toda la verdad, por eso se fabricó, se inventó por ejemplo que los jóvenes habían sido quemados, cuando eso fue falso.

De hecho, López Obrador consideró que la filtración de documentos no testados que divulgaron varios medios de comunicación como el diario Reforma fue de mala fe, y pidió perdón a los padres por eso, pues estamos en tiempos de zopilotes.

Dijo que si con eso se desea frenar las acusaciones contra alguien están muy equivocados, pero celebró que se sepa todo, pues no se va a ocultar nada, incluso, aseguró que él está a favor de que no se tache o cubran nombres y hechos, pero se hace para no afectar “el sacrosanto” debido proceso y manchar la imagen de algunos inocentes.

“Yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben ocultar las cosas, yo ofrezco disculpas no solo por eso sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Yo les dije y ellos también así lo plantearon que querían la verdad, aunque fuese dolorosa y sí fue muy dolorosa, lo demás es una actitud de zopilotes, pero no vamos a ocultar nada. Los que filtraron ese documento sin testar lo hicieron pensando en que cómo dieron a conocer los nombres ya los vamos a dejar en libertad porque se violó el “sacrosanto” debido proceso, noo”

Dijo que en algunos casos se tachó información para no afectar al Ejército, pero también eso impide aplicar la justicia.

López Obrador admitió también que al interior de su gobierno hay diferencias pues algunos funcionarios tienen criterios diversos, pero todos tienen la encomienda de aplicar la ley sin distingo alguno.