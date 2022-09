Morena promueve bajar dictamen del pleno

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, notificó que recibió el oficio de las Comisiones para retirar el dictamen de la Reforma para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028

El dictamen sí se podría retirar mientras que no sea sometido a votación.

La oposición dice que no, que se vote hoy

Siguen los posicionamientos y Kenia López sentencia que si así, el gobierno de López Obrador amedrenta a la oposición, qué no hará cuando le dé más poder al Ejército.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, formalizaron ante la Mesa Directiva la propuesta de retirar el dictamen que reforma la Constitución para prolongar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

La propuesta la hizo al pleno Ricardo Monreal, coordinador de Morena al pleno, ante el reclamo de la oposición de dar más tiempo para el análisis y discusión de esta iniciativa.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, afirmó que esta reforma era oportuna, racional, sensata y previsora.

Pero, propuso a la oposición devolver el dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, para dar tiempo suficiente para enriquecerlo y mejorarlo.

“Demos tiempo a la discusión, ¿es lo que quieren? Demos más tiempo. ¡Ah!, ahora resulta que no quieren. Lo que yo estoy haciendo eco es de las expresiones que escuche en la tribuna, que nos acusan de compra, de premura, de presión. No. No queremos ocultar nada, actuamos con limpieza y actuamos con transparencia. Eso es lo que quieren, eso hagamos. La mayoría no está de acuerdo con sus insultos, la mayoría no está de acuerdo con sus conjeturas falsas. Somos una fracción limpia y vamos a discutir hasta cuando sea necesario. ¡Qué viva México!”.

Los opositores rechazaron de inmediato el ofrecimiento.

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, acusó una extorsión política con la seguridad pública, como pretexto, ya que el motivo real no era el tiempo, sino que no contaba Morena con los votos suficientes y por eso pretendían posponer la discusión.

La priísta Claudia Ruiz Massieu, aseveró que la propuesta de Monreal tenía más un espíritu político, pues no ofrecía la voluntad de construir una Guardia Nacional civil ni fortalecer las policías estatales y municipales.

Al unísono la oposición le gritó a Monreal: “¡No traían los votos!” “¡No traían los votos!”.

Aún la Mesa Directiva no ha resuelto qué trámite le dará a la solicitud de las comisiones.