Iniciativa para limitar al Poder Judicial no proviene del Ejecutivo: AMLO

Aunque insistió que existen diferencias con el poder judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que pertenezca al Poder Ejecutivo la iniciativa que busca "atar las manos" a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para restringirle la posibilidad que puedan declarar la inconstitucionalidad de algún artículo o decretar la invalidez de una ley tomando como argumento que una norma constitucional es inválida.

Durante la mañanera indicó que esa propuesta de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, es parte de la independencia que tiene el poder legislativo a pesar que se trate de la fracción partidista a la que pertenece el Primer Mandatario.

"Miren nosotros no estamos promoviendo ninguna iniciativa con ese propósito seguramente lo están haciendo en el poder legislativo porque también ese poder tiene la facultad de presentar iniciativas, diputados, senadores, pero lo que corresponde al poder ejecutivo no se ha presentado ninguna iniciativa de reforma a la Constitución con ese propósito".

Y es que insistió aunque se requiere de modificaciones para que se deje de lado la corrupción entre magistrados, enfatizó eso debe ser desde el interior por lo que respecto a esta iniciativa, corresponderá a los legisladores darle seguimiento enfatizando que ahora hay un verdadero estado de derecho.

"Son decisiones que toman los legisladores nada más para aclarar eso, pero no es una iniciativa propuesta por el Ejecutivo, pues pienso que no estamos en condiciones como para llevar a cabo ninguna reforma que tenga que ver con el poder judicial, me refiero a una reforma constitucional, la política es tiempo, que los legisladores resuelvan en libertad sobre esto".

Por ello descartó que vaya a contar con su respaldo aunque reiteró, es necesario que los jueces actúen distinto porque se siguen dando además de irregularidades, cactos discriminatorios, de racismo y otras por las condiciones de pobreza o incluso de piel, contra acusados.