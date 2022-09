Como más un asunto de propaganda calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador las cerca de dos horas de tiroteos y persecuciones que se vivieron este lunes en Orizaba, Veracruz donde una persona falleció.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario, indicó que si bien fue un asunto escandaloso, son las mismas corporaciones criminales las que se dan propaganda pero enfatizó, se actuó bajo la ley.

"Las corporaciones hacen propaganda, en este caso hasta transmitieron en vivo y lo de los camiones que les prenden fuego tienen ese mismo propósito sin embargo se tiene que aplicar la ley o sea, puede ser ruidoso, escandaloso, sensacionalista, amarillista pero se actuó, afortunadamente no fue tan grave desde luego deseamos que esto no pase, fue más un asunto de propaganda y en redes porque fue una transmisión en vivo".

Aunque dijo desconocer de qué grupo criminal se trató, explicó que hubo un enfrentamiento con policías por lo que una persona falleció.

"Estaban en una casa, dos o tres personas, llegó la policía, dispararon alguien amenazó con una bomba, con una granada y se entregó el señor de la granada hubo un muerto y luego quemaron un tráiler o bueno intentaron quemarlo porque no se quemó todo como parte de la protesta y se detuvo a uno de los que participó en la protesta... no sé pero cuando se detiene a algunos dirigentes de bandas a veces para tratar de impedir la acción, ¿no?"

Cuestionado si por estos hechos, se reforzará la seguridad en la región, comentó que es parte de la labor que ya lleva a cabo la Guardia Nacional en Veracruz.

"Ya se está trabajando en todos lados, la Guardia Nacional está actuando, por eso son estas respuesta también porque se está actuando y no hay impunidad, cero corrupción y cero impunidad, no hay lo de la venta de plazas, no, no se tolera lo de la venta de plazas, sea quien sea".

Señaló que los adversarios se dan gusto con este tipo de asuntos para asegurar que México se encuentra en llamas por la violencia.