Celebra AMLO aprobación de diputados a la reforma sobre Guardia Nacional

El presidente López Obrador celebró que los diputados de Morena, del PT y Partido Verde hayan aprobado la iniciativa de reformas legales que permite a la Secretaría de la Defensa Nacional tomar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, autorizada en San Lázaro por la vía "fast track" y sin modificación alguna.

Recordó que en otros países como Francia, España o Italia los cuerpos de seguridad civiles de carácter nacional son comandados por autoridades militares.

"Fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados, de esta ley les agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso. Pero hay otros que no, no, y no, los del PAN votando en contra de esto que garantiza que la Guardia nacional no se corrompa ni la idea es militarizar. Como está en Italia, Francia o España, ¿de donde depende la guardia civil de Secretaría de la Defensa, de donde dependen los carabineros en Italia pues de la Defensa".

Rechazó que haya un acuerdo con el PRI, para "perdonar" a su líder Alejandro Moreno, pues la diputada del tricolor, Yolanda de la Torre, propuso una reforma, que extiende hasta el 2028 la presencia militar en la Guardia Nacional y no solo hasta el 2024 como está aún en la ley de dicho cuerpo policiaco, López Obrador dijo que en esto no hay un toma y daca, que cada quien se haga responsable de sus actos, que si no piensan en el pueblo que se vayan dedicando a otra cosa.

Dijo que esperar que en el senado también sea aprobada, pero si no ocurre así, de cualquier manera, su gobierno ya habría cumplido con proponerla, eso sí, advirtió que no se quedará callado y evidenciará a los que voten en contra de la reforma, pues lo único que se busca es fortalecer a este cuerpo policiaco con la disciplina castrense pero seguirá con mando civil y sin corrupción para evitar lo que ocurrió con la Policía Federal. ¿Imagínense que en unos años regresen los García Luna? No, eso no.

"No se permite la violación de los derechos humanos, la autoridad no es cómplice, encubridora, ni ejecutora de torturas ni masacres, ¿eso no lo pueden reconocer? Se combate la impunidad y se tiene toda la voluntad para no dejar sin castigo ningún delito, el caso Ayotzinapa es una prueba. Si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o por cualquier otra excusa, ya nosotros cumplimos".

López Obrador insistió en justificar su propuesta, reiteró que no se trata de militarizar al país como asegura la oposición, pues la Guardia Nacional no reprimirá nunca al pueblo, se capacita en el respeto a los derechos humanos y en acciones de inteligencia para utilizar cada vez menos la fuerza. Incluso, dijo que los errores que han cometido las fuerzas armadas han sido responsabilidad de las autoridades civiles como los presidentes de la República.

"Claro que ha habido errores y manchas por las decisiones que han tomado los gobiernos civiles, porque no hay que olvidar que el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente. ¿quién dio la orden de declarar la guerra al narco, pues Calderón y estaba prohibido por la Constitución, nosotros empezamos a apoyarnos en el ejército a partir de una reforma constitucional".

El tabasqueño aclaró que si las fuerzas armadas participan en la construcción de obras públicas como el nuevo aeropuerto, las aduanas, el Tren Maya etc, se debe a que está en su funciones apoyar en obras públicas, cívicas y sociales en favor del pueblo, está en sus normas y reglamentos, "no es un invento de mi gobierno", aseveró.