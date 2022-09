Se disculpa nueva titular de la SEP por no dar mensaje ante medios citados

En medio de una confusión provocada por su equipo de comunicación social, titubeante, y disculpándose con los medios a cada momento, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública Leticia Ramírez Amaya se presentó de manera formal.

Sin embargo y en lo que trató de ser un mensaje a medios y que duró escasamente 10 minutos con marcado nerviosismo la nueva funcionaria de la administración federal dijo desconocer que su mensaje lo tendrá que dar en la mañanera presidencial de este viernes aunque para ello haya citado a los medios a las 13:30 de este jueves.

"Entonces por eso quise presentarme, quise decirles que no puedo dar mensaje porque el señor presidente me ha pedido mañana a darlo directamente en la conferencia de prensa matutina, ahí es donde estaré ahí es donde daré el primer mensaje por eso es que no se los dije, digo el día de hoy, por eso aún más les agradezco su presencia. Disculpen les digo que yo no sabía que iba a dar el mensaje en la conferencia mañanera entonces necesito decirlo allá", justificó Ramírez Amaya.

🗞️ #SEPinforma@Letamaya asume el cargo como titular de nuestra Secretaría y reitera el compromiso del @GobiernoMX con la dignificación de las y los docentes del país y su reconocimiento como agentes de cambio para la transformación social.

En medio de disculpas, justificaciones y con las mismas promesas que su antecesora Delfina Gómez hizo referente a estrechar la relación con los medios, Leticia Ramírez se retiró de la Sala de Conferencias "Leticia Ánimas" del edificio sede de la SEP, dejando un desconcierto y malestar entre los presentes.

Leticia Ramírez Amaya, quien ha sido señalada por distintas organizaciones educativas y expertos de la sociedad civil por su falta de experiencia y trayectoria para ocupar un cargo de esta envergadura, fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sustitución de Delfina Gómez Álvarez, porque según el propio Ejecutivo Federal expresó en una de sus tantas conferencias matutinas que tiene 28 años de conocerla y desde que era jefe de gobierno de la Ciudad está con él.

De la nueva titular de la SEP que entró en funciones a partir de este jueves 1° de septiembre, hay quien dice que es muy amable, atenta y servicial aunque eso no sirva mucho para encargarse de las políticas educativas del país que por cierto se encuentran entre la ocurrencia y la falta de planeación.