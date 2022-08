Todos los automóviles de Ciudad de México y Estado de México están sujetos a circular de acuerdo al programa Hoy No Circula, en especial aquellos que no tienen holograma cero o doble cero.

Así que para evitar cualquier tipo de multa es mejor consultar si tu vehículo está autorizado para transitar el martes 23 de agosto. Recuerda que por no respetar este programa ambiental te puedes hacer acreedor a una infracción que puede ir de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Carros que no pueden circular este martes

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no circulan el 23 de agosto 2022 son los siguientes:

Vehículos con engomado rosa.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 7 y 8.

Carros que pueden circular el 23 de agosto

Los carros que no tienen ninguna restricción para circular este martes son los siguientes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Motocicletas

El horario del Hoy no circula se activa a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

