'Va por México' cierra filas en favor del líder priista Alejandro Moreno

Los líderes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, cierran filas en tono al dirigente priista Alejandro Moreno, luego que la Fiscalía de Campeche pidió su desafuero para proceder penalmente en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Además, del espaldarazo a Moreno Cárdenas ratificaron que la coalición Va por México, sigue firme y más fuerte que nunca.

El líder panista Marko Cortés condenó la actitud persecutoria de las autoridades contra los opositores políticos, pues, además, del priista Alejandro Moreno ahora se habla que se busca también el desafuero del coordinador parlamentario panista Jorge Romero, incuso no le extrañaría que él mismo fuera también víctima de una persecución, por eso urge frenar a este gobierno ineficaz y autoritario.

“Por eso con toda claridad le decimos al Presidente de la República que México es y seguirá siendo una democracia y que no puede usar a las instituciones del Estado para acallar, para amedrentar y para perseguir a los opositores. Aquí están los opositores y vamos a estar en Congreso para cuidar al INE y para evitar la militarización del país, que es el paso que quiere dar para que México sea una dictadura”.

El propio dirigente del tricolor Alejandro Moreno, reiteró que es inocente de las imputaciones en su contra como quedó claro desde el 2019 cuando la FGR lo exoneró. Dijo que si los ataques y amenazas en su contra buscan dividir a la coalición Va por México, están muy equivocados pues la alianza está más fuerte que nunca. Y que en lugar de perseguir a sus rivales políticos el gobierno debería resolver los grandes problemas del país el cual ya parece un cementerio, pues se encuentra en llamas y se cae a pedazos.

“Y que le quede claro al gobierno de Morena y al presidente de la República, la coalición Va por México no la va a dividir, aquí estamos juntos porque vamos a defender a México y así lo hemos dicho, primero nos van a tener que matar antes de callarnos, no nos van a callar este gobierno es un desastre, que no tienen respuestas para resolver la seguridad, economía, la salud, el campo, el país está en llamas”.

Mientras que el líder perredista, Jesús Zambrano, coincidió en que la alianza está viva y con fortaleza de cara a las próximas elecciones y el que “aprendiz de dictador” que está en Palacio Nacional no logrará romper la unidad del PRI, PAN y PRD ni con persecuciones ni con amenazas.

“Hoy aquí refrendamos que la coalición Va por México se mantiene y refrenda su voluntad de caminar juntos, en unidad, rumbo al 2024. No nos van a disolver, no van a destruir a la coalición y les vamos a ganar en las elecciones del 202. No podemos seguir tolerando que se perpetúe pendenciero que persigue a los opositores al mismo tiempo que es cobarde y protege a la delincuencia”.

Los tres dirigentes nacionales y legisladores del PRI, PAN y PRD, anunciaron también que en su momento presentarán una iniciativa que reglamente los gobiernos de coalición de cara a los próximos comicios, previa consulta con especialistas. y conformaron una comisión tripartidista para recoger las opiniones ciudadanas y de expertos para crear estos gobiernos plurales.

Al sostener que el modelo presidencialista está agotado, pues lejos de ejercerse el poder con moderación y contrapesos, el actual Ejecutivo maneja un “hiperpresidencialismo”, autócrata y dictatorial.