”Ridículo” pedir intervención extranjera por violencia: Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, calificó de “rídícula” la petición de varias organizaciones y líderes sociales que han solicitado la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para enfrentar la violencia registrada en los últimos días.

“Es absolutamente ridículo pedir la intervención extranjera. Nuestro país tiene un gobierno fuerte que mantiene la gobernabilidad en todo el territorio nacional con un Presidente que no ha evadido como otros la responsabilidad en materia de seguridad, todos los días da la cara en el tema”, aseguró.

En conferencia de prensa el morenista consideró que las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, fueron desafortunadas.

“La alcaldesa, bueno, pues con todo respeto, me parecen muy desafortunadas sus declaraciones. Pues la delincuencia tiene actividades delictivas, entonces no es cóbrales a los que te deben, no. Creo que me parecen desafortunadas sus declaraciones, pero lo más importante es que haya una labor de coordinación en el municipio que ella encabeza, con el gobierno del estado y con el gobierno federal para que no vuelvan a ocurrir estos hechos”, dijo.

El presidente nacional de Morena, afirmó que querer acusar al gobierno de haber organizado hechos violentos de los últimos días para justificar la militarización es parte de una política “carroñera de la derecha”.

“Una vez mas la derecho a muestra como lo único que le interesa es tratar de desprestigiar a nuestro gobierno, es una política carroñera, mentirosa y de noticias falsas”, afirmó.

Consideró que el hecho de que el ejercito mexicano esté coadyuvando en labores de seguridad sí tiene fundamento constitucional. “Eso es parte de la Reforma Constitucional cuando se creó la Guardia Nacional, entonces que no me vengan con el cuento ese otra vez”.