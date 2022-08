“Aberración”, decreto para Guardia Nacional: oposición en el Senado

La oposición en el Senado calificó como una amenaza al orden constitucional y un paso hacia un autogolpe de Estado el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de promulgar un decreto para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Kenia López, vicecoordinadora del PAN, anunció que inmediatamente se interpondrá una acción de inconstitucionalidad una vez que el presidente López Obrador promulgue este "decretazo".

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó que López Obrador se equivoca, porque no puede mediante un acuerdo "aplastar por un capricho la Constitución de los mexicanos y, claramente el mensaje de hoy es en contra de la legalidad que en este país nos hemos dado".

Recordó que hubo un proceso amplísimo para dejar la redacción de la Constitución como hoy está, insistió que "no la puede aplastar, no la pueda destruir, no puede ir más allá de lo que la Constitución establece a través de un decreto".

"Primero, es inconstitucional y, segundo, es inmoral lo que hoy propuso el presidente de la República. Será necesario que el entienda que para eso existen los poderes, para eso el Legislativo hace leyes y para el Ejecutivo, como bien dice su nombre, ejecuta esas leyes, él no es legislador, él no es el Congreso mexicano, él no redacta la Constitución y, por supuesto, que nosotros acudiremos a las instancias legales necesarias para detener esa aberración jurídica", aseveró.

Además, aseguró que organismos multilaterales internacionales protectores de derechos humanos han dicho también que no se debe militarizar al país.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, afirmó que lo anunciado por López Obrador es una amenaza al orden constitucional y para un autogolpe de Estado sólo hay un paso.

Así lo posteó en Twitter:

"Lo que hoy anunció el Presidente es una amenaza al orden constitucional, y de eso a un autogolpe de Estado hay solo un paso.

El jefe del Estado mexicano pretende pasar por encima del Poder Legislativo para entregar la #GuardiaNacional a la @SEDENAmx violando la Constitución".

En tanto, Juan Manuel Fócil, senador del PRD, recordó que en la Constitución está estipulado que la Guardia Nacional es un cuerpo civil.

"El decreto del presidente desde mi apreciación viola la Constitución y esto va a traer consecuencias de que se ese decreto que va a emitir el presidente tengan que declararlo inconstitucional".

El presidente, insistió, falla en su respeto y obediencia a la Constitución.