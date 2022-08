“México ya no aguanta un sistema de justicia fundamentado en la injusticia"

Ante integrantes del colectivo "Frente Nacional Mujeres", que buscan que sus litigios en materia familiar sean juzgados con perspectiva de género y se termine con la violencia vicaria, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó que es importante visibilizar este tipo de violencia que afecta tanto a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, Zaldívar señaló que no deben de perder la esperanza, ni la confianza "porque esto lo tenemos que cambiar aunque nos lleve tiempo. México ya no aguanta un sistema de justicia que se fundamente en la injusticia".

Nos sumamos a la lucha de las mujeres que sufren violencia vicaria. No podemos seguir tolerando esta violencia de género que afecta a las mujeres y a las niñas y niños de México. https://t.co/Ohrv0ejI67 — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) August 4, 2022

Durante la reunión llevada a cabo en el antepleno del edificio sede de la SCJN, las integrantes de este colectivo solicitaron el apoyo del Ministro Presidente para que no permee la corrupción, la opacidad, las dádivas, ni la falta de juzgar con perspectiva de género en los litigios familiares donde miles de mujeres son sometidas a la violencia vicaria que es aquella que se ejerce sobre las hijas e hijos para herir a la mujer.

El Ministro Zaldívar se comprometió a hacerles llegar toda la información que se ha generado en la SCJN, tanto las resoluciones, como los protocolos, y los trabajos que ha realizado el Centro de Estudios Constitucionales en materia de derecho familiar.

Afirmó que la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que está obligado a expedir el Congreso de la Unión provee la oportunidad de que se incluyan medidas contra esta violencia.

"Mientras no cambiemos el procedimiento familiar, es imposible, estas cosas no van a cambiar. Y mientras no haya una reforma a la justicia local, esto no va a cambiar. Pero me parece que es esencial un nuevo procedimiento familiar, y que haya una reforma a la justicia local. Con la reforma judicial basta un precedente para que sea jurisprudencia, pero, aunque algunos de estos criterios no sean jurisprudencia, de todas maneras, ustedes pueden lograr que se apliquen, si no en los tribunales locales, sí en el Poder Judicial Federal", setnenció el Ministro Zaldívar.