Rechaza Monreal linchamiento contra Peña Nieto

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descartó sumarse a la campaña y clima de linchamiento en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) reveló las líneas de investigación por lavado de dinero, delitos electorales y enriquecimento ilícito en contra el ex presidente, Monreal aseveró que ese tipo de procesos debe llevarse en los tribunales.

“La presunción de inocencia y el debido proceso son sagrados, yo no me voy a convertir en un Torquemada o en un juez implacable y un juez que sin tener los elementos acuse. No lo voy a hacer y me parece que este tipo de procesos debería de llevarse a cabo en los tribunales, en el ministerio público y no en tribunales de medios”, subrayó.

En entrevista en la sede del Senado, dijo que sería incongruente que tras haber sufrido personalmente la persecución política, ahora se sume al clima de linchamiento alrededor de Enrique Peña Nieto.

“Al clima de linchamiento de nadie, de nadie, de donde venga porque yo he sido víctima de eso, no voy a hacer lo mismo ahora que soy mayoría legislativa. Sería también incongruente de que cuando fui perseguido todos aplaudían y ahora que soy parte del gobierno, del gobierno legislativo me sume a este clima de linchamiento”, finalizó.