Envía AMLO carta a Biden por soberanía energética… “México no se vende”

Anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que será este martes cuando envíe la carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para explicar la política energética de México y hablar de la soberanía que existe entre las naciones en ese rubro, ello tras las consultas formuladas a la Secretaría de Economía en materia energética por parte de esa nación y Canadá.

Durante la mañanera, el primer mandatario reiteró la importancia de la relación de amistad a pesar de las diferencias que se han dado en el marco del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá sin embargo enfatizó, nuestro país no permitirá ser tratado como una colonia.

“Lo único que estamos buscando es que se respete nuestra soberanía que esa integración no signifique sumisión, hoy le estoy enviando una carta al presidente Biden sobre este tema a manera muy respetuosa, primero quiero que le llegue la carta al Presidente y tenemos que cuidar que sea buena la relación pero que no nos traten o nos dejemos que nos traten como colonia”.

López Obrador enfatizó México es de los mexicanos por lo que consideró no hay arreglo que valga y aunque afirmó que será después cuando se dé a conocer el contenido del texto, López Obrador sólo anunció un adelanto.

“México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y los que vienen eso no tiene precio, no hay arreglo que valga. Es como querer conciliar principios, eso no se puede, ¿saben qué dice la carta? que no considero falso ni discursivo lo que me ha dicho en varias ocasiones, que nuestra relación se va a dar con respeto a nuestra soberanía en un pie de igualdad y que veamos a buscar siempre una buena vecindad”.

Y es que dijo la totalidad del contenido se difundirá una vez que sea entregada. Y es que este martes, el Jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre la posibilidad que México se incorpore al BRICS, el bloque formado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, a lo que enfatizó que no sería una opción para México a pesar que puede establecer relaciones económicas y financieras con otros países.