Este lunes el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados Luis Espinosa Cházaro dio a conocer el calendario de los 5 foros alternos sobre la reforma electoral que organizarán los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD que integran la coalición Va por México.

Estos diálogos que tendrán una duración de 60 minutos, comenzarán el viernes 05 de agosto con el tema : fortalecimiento de los derechos político-electorales y los invitados serán : Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del entonces IFE; Manuel González Oropeza, ex magistrado de la Sala Superior del TEPJF y Angélica de la Peña Gómez, ex senadora y luchadora por los derechos humanos y feminista.

El viernes 12 de agosto el tema será: federalización de la democracia organismos públicos locales y los ponentes serán consejeras y consejeros electorales de la Asociación de Consejeras Estatales Electorales AMCEE y a la Red Nacional de Consejeros y Consejeras por una Democracia incluyente RENACEDI.

El foro 3 se realizará el jueves 18 de agosto y el tema será: el Instituto Nacional Electoral, aquí los invitados son : Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE y otros consejeros electorales nacionales.

El foro 4 se efectuará el viernes 19 de agosto con el tema Federalismo Judicial Electoral y los ponentes serán la magistrada Alejandra Chávez Camarena, presidenta de la AMMEL, y diversas magistradas y magistrados locales de todo el país.

Y finalmente el foro 5 se llevará a cabo el 26 de agosto justo cuando terminan también los foros que organiza la Cámara de Diputados a petición de Morena.

Aquí la coalición Va por México abordará el tema: El Futuro y Fortalecimiento de la Democracia en México, los ponentes serán: Dania Paola Ravel, consejera electoral del INE; Ruben Aguilar, académico y vocero del expresidente Fox y Alejandro González , ex consejero electoral local.

El líder de los diputados del PRD en San Lázaro aseguró que estos foros si serán serios y efectivos, donde podrán participar los 500 diputados y ponentes de calidad pues si se invitarán a consejos del INE a diferencia de los foros oficiales donde solo van matraqueros y alabadores de la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo.

“Vamos a confrontar a estos foros de simulación con verdaderos foros para discutir la reforma electoral que el país hoy requiere. No vamos a discutir bajo la lógica de narrativas como desaparecer al INE, eso no. Vamos a elevar la calidad del debate, están invitados todos los diputados de Morena, del Verde , del PT y MC, así como del PAN PRI y PRD para que vayamos a discutir pero en el marco de una discusión mucho más seria, en un debate mucho más elevado que escuchar a paleros o matraqueros del régimen venir a alabar un reforma que no tiene ni pies ni cabeza”.

El diputado Luis Espinosa Cházaro, dejó claro una vez más que no pasará la propuesta del Ejecutivo, porque los diputados del PRI, PAN , PRD y seguramente MC defenderán al INE de la intención de Morena de desparecer una institución que es bien vista y reconocida por la ciudadanía.

“En la coalición Va por México estamos por defender lo que ya tenemos y no permitir un retroceso democrático que, por cierto, es producto de la ciudadanía , es un logro de ella, no del INE ni de los partidos políticos y mucho menos del gobierno. Es la ciudadanía la que cuida las casillas, la que cuenta los votos, son ciudadanos no son empleados del INE y eso de pronto se le olvida al oficialismo”.

Espinosa Cházaro criticó los actos de violencia y barbarie protagonizados por militantes de Morena en su elección interna del fin de semana, dijo que esa actitud es la muestra de que no gobierna el país un partido democrático sino hordas voraces y ambiciosas por perpetuarse en el poder.