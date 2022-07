Transportistas de CDMX insisten en aumento de tarifas

Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas conformada por concesionarios de microbuses de rutas de la Ciudad de México, a mes y medio del aumento a la tarifa de un peso insisten en que por lo menos debe aumentarse dos pesos más el pasaje por los primeros 5 kilómetros.

Francisco Carrasco vocero de de Fuerza Amplia de Transportistas afirma que para no perjudicar al usuario el gobierno capitalino debe poner un subsidio como lo hace con los demás servicios como es metro bus ,trolebús metr, donde el costo real es muy por encima de lo que pagan el pasajero por lo que considera que las autoridades deben otorgar por lo menos un bono de 6000 pesos mensuales por cada unidad para solventar gastos básicos de las unidades colectivas

Los dirigentes transportistas por el momento no tienen contemplado manifestaciones o bloqueos sin embargo no lo descartan toda vez que esperan que antes de qué cierre este año tengan alguna respuesta de su petición con la finalidad de no entorpecer calles y afectar a miles de personas por falta de transporte público