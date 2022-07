Urgen a los capitalinos emplacar en la CDMX

Diariamente circulan en Ciudad de México un aproximado de cinco millones de vehículos.

En 2021, el gobierno de la Ciudad de México estimó que 55% de estos autos tienen placas de otros estados.

El exceso de vehículos en la CDMX con placas de otras entidades se ha convertido en una fuente de inseguridad para la capital del país.

Al no poder rastrear de manera inmediata los autos foráneos, en muchas ocasiones estos son utilizados para delinquir, como le ocurrió a Esperanza Tovar que salir de una sucursal bancaria fue asaltada por dos hombres que viajaban en un auto con placas de Morelos.

En el 2019 acá en Tlalpan iba yo saliendo de un cajero, cuando me percate que me iba siguiendo un carro, yo me puse muy nerviosa, empecé a caminar rapidísimo, desafortunadamente no había gente sobre la calle, y cuando veo que se baja un chavo y me pide el dinero que acababa de retirar, me puse muy nerviosa, era un carro blanco, fui a levantar la denuncia sin ningún éxito, sólo me acurdo que las placas eran del estado de Morelos.

Por tratarse de autos foráneos la autoridad capitalina no tiene información de ellos. Este fenómeno es agravado por el hecho de que miles de habitantes de la Ciudad de México han registrado sus vehículos en otros estados.

Mario Fernández tuvo un percance automovilístico el año pasado, le chocó un auto con placas del Estado de México que fácilmente se dio a la fuga.

“Yo vivo aquí en la Ciudad de México pero le puse placas a mi automóvil de otro estado, desafortunadamente tuve un percance automovilístico y el auto que me choco tenía placas de Estado de México y se dio a la fuga. Fue muy difícil que las autoridades pudieran localizarlo, eso me hizo entra en conciencia y decidí hacer el trámite para emplacarlo aquí en la Ciudad de México.

El joven Esteban González, contó que a las afueras de su preparatoria son muy frecuentes los asaltos en autos con placas de otras entidades.

“Cuando íbamos saliendo se ponía un carro y nos quitaba pertenencias y mochilas, era del Estado de México según sus placas”.

Guillermo Hidalgo Montes, Comisionario en Jefe y consultor en Seguridad Pública reconoció la importancia de que los capitalinos emplaquen en la Ciudad de México: por un lado, dijo, se fortalecen las finanzas públicas y por el otro se robustece un padrón vehicular confiable y seguro que permita inhibir los ilícitos.

“¡Claro!, ¡Claro que sí!, para empezar es una ventaja impositiva interesante porque tendrían más recursos , pero también es importante mencionar que se tendría a través del C5 y la propia Fiscalía un sistema para poder corroborar que esos vehículos estén de forma legal y al corriente en la Ciudad de México.

Debido a que el gobierno no tiene un padrón confiable de automóviles, esto representa una oportunidad para delinquir, hace unos días el conductor de un auto McLaren, valuado en cinco millones de pesos, chocó en calles de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y abandonó el vehículo; el automóvil traía placas del Estado de Morelos.