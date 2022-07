Se defiende Armenta por acusaciones de Mier

En otro enfrentamiento de morenistas contra morenistas, Alejandro Armenta, senador de Morena, negó que sea presunto responsable de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos, como lo denuncia Ignacio Mier, coordinador de ese partido en San Lázaro ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Afirmó que él se dedica a trabajar por las y los poblanos desde el Senado y su compromiso es dar resultados en favor de la 4T.

"Esa es mi respuesta a los ataques que dividen y no abonan a la unidad de nuestro partido", escribió en redes sociales.

Esto luego que Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados anunció que denunció ante la Fiscalía General de la República a Santiago Nieto, extitular de la UIF; Miguel Barbosa, gobernador de Puebla; Alejandro Armenta, senador de su partido y Gilberto Higuera, fiscal general del estado de Puebla por la posible comisión de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias y delitos cometidos por servidores públicos.

Acusó que con estas posibles conductas delictivas estos personajes buscan perjudicar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que les son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales.

Armenta dijo: “siempre he respetado la ley y no tengo actitudes mezquinas, niego categóricamente cualquier delito que se me quiera imputar".

