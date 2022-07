Abre FGR carpeta de investigación por movimientos financieros de EPN: UIF

No hay investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, pero sí al proceder de los recursos con los que tuvo distintos movimientos desde España, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador al recordar que ya se hizo una consulta popular donde la población decidió que no se investigara a los ex mandatarios del país.

Durante la mañanera López Obrador aseguró que su administración no busca perseguir a nadie sin embargo dijo no encubrirá ningún posible acto indebido.

“No es para salir a decir se acusa al ex presidente Peña de lavado de dinero, no, se tiene información de operaciones que llevó a cabo por 26 millones de pesos que recibió del 2019, a la fecha y eso requirió de una investigación del origen de ese dinero”.

Previamente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez

explicó que Peña Nieto recibió dichos recursos por una familiar consanguíneo que aplicó operaciones con un hermano del ex mandatario entre ellos un depósito por más de 36 millones de pesos.

“La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos y 16 centavos y depósitos por la cantidad de 47 millones 533 mil 677 pesos 17 centavos entre el año 2013 y el año 2022. De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos relevantes debido a que al tratarse de operaciones e efectivo no se conoce la fuente”.

Mencionó que además se encontraron vínculos del priísta con dos empresas creadas antes que fuera Presidente de México, una familiar con la que tiene calidad de accionistas y la segunda que envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, que además con una filial tiene una cuenta en Banco con sede en Unión Europea a la que también se hizo transferencias.

“La empresa B, fue constituida por el ex presidente y familiares antes de que el presidente fuera presidente, que esta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración el entonces titular del ejecutivo, aunado a lo anterior aunado a lo anterior esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del ex presidente”.

Esta información dijo, se entregó a la Fiscalía General de la República que ya inició una carpeta de investigación.

“La Fiscalía hará dicha investigación y la UIF aportará todo lo que vaya requiriendo la Fiscalía, las investigaciones no están a cargo nunca de la UIF… no hay una actividad extraordinaria en la relación entre la UIF y la Fiscalía sino algo completamente normal”.

Aclaró que fue la UIF quién sí presentó una denuncia por presuntos actos con recursos de procedencia ilícita desde el 2021 cuando se detectaron las transferencias.

“La denuncia está presentada, la carpeta de investigación está abierta, la UIF empezó este trabajo de elaboración de esta información, su análisis a partir que se presentaron las transferencias el 20 de octubre del año 21, la denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, el nombre de las empresas es reservado”.

Negó que haya investigación contra ex funcionarios y mencionó que los 26 millones se dieron en tres fechas, el 21 de agosto de 2019 se enviaron a Peña Nieto más de 16, el 20 de octubre de 2021, más 5 millones 700 mil pesos y el 21 de octubre del mismo año 5 millones 718 mil.