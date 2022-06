Morenistas 'plantan' otra vez a Alejandro Moreno

Por segunda ocasión consecutiva, los diputados de Morena, PT y PVEM dejan “plantado al priista Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión de Gobernación quien había convocado a una reunión este jueves.

Por lo que, la reunión se canceló debido a la falta de quórum, pese a que la mayor de las iniciativas de ley que se tienen pendientes son de los morenistas.

El también líder nacional del PRI criticó al grupo mayoritario de Morena y a sus aliados de ignorar el trabajo legislativo y advirtió “luego no se quejen de que les frenamos sus iniciativas”.

“Son ellos mismos los que son su ausencia se están poniendo el pie, muestran que o quieren o no pueden debatir al interior de esta comisión. Que no se queden de que nosotros somos los que les frenamos sus iniciativas, porque está claro que no es así. De continuar con esta situación, las iniciativas serán atraídas por la Mesa Directiva, pero solo podrán ser aprobadas por mayoría calificada en el pleno y está claro que Morena y sus aliados no lo tienen”.

Moreno Cárdenas, advirtió que esa actitud de cerrazón de los morenistas demuestra que no quieren o no pueden debatir, además ofende al resto de los legisladores del PAN , PRI PRD y MC que integran la Comisión de Gobernación y evidencia que solo les interesa frenar a la coalición Va por México.

“Más que un agravio a los presentes, su ausencia es una ofensa a las y los mexicanos que esperan que en este recinto se privilegie el diálogo y el consenso encima de cualquier diferencia política. Hay que decirlo con todas sus letras, a Morena y a sus aliados no les interesa el quehacer legislativo. Su único propósito es poner obstáculos a la coalición Va por México y a los legisladores de Movimiento Ciudadano”.

El diputado Alejandro Moreno aseguró que la presidencia de la Comisión de Gobernación trabaja de manera puntual y con la mayor determinación para cumplir con la responsabilidad legislativa y siempre ha mostrado apertura y disposición para el diálogo plural, sin distingos, ni sesgos ideológicos.

Eso, dijo, es madurez y categoría política y gran compromiso con nuestra nación.

Cabe destacar que entre los diputados que hicieron vacío al priista, destacan Pablo Almílcar Sandoval, Juan Ramiro Robledo, César Hernández Pérez, José Luis Elorza, Julieta Andrea Ramírez, Martha Alicia Arreola, Ismael Brito, Gerardo Fernández Noroña y Lilia Aguilar.